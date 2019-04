El Municipio recibió a Comerciantes Unidos y evaluará cambios al estacionamiento medido

129292

Información General El encuentro fue gestionado desde la delegación local de la Defensoría del Pueblo bonaerense

La reunión se concretó ayer a las 11 en la Secretaría de Desarrollo Económico local. "Hablamos de la situación en general; de la complejidad de los comercios; y la preocupación por los primeros días de adaptación al sistema", declaró Julio Valetutto.

A un mes de la puesta en marcha del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), referentes del grupo Comerciantes Unidos Olavarría, quienes cuestionaron la nueva modalidad, mantuvieron una reunión con Julio Valetutto, secretario de Desarrollo Económico, en busca de lograr modificaciones que sustenten mayores ventas. La reunión se desarrolló ayer por la mañana, con la presencia de Martín Capelli, titular de la delegación local de la Defensoría del Pueblo bonaerense, y cuatro representantes del grupo autoconvocado.



"Fue muy sencillo. Habían pedido una audiencia y por supuesto siempre estoy abierto a las reuniones de trabajo. Antes nunca la habían pedido pero nosotros desde 2017 nos habíamos venido juntado con la mayoría de los actores de la ciudad: Cámara Empresaria, la Facultad, el Concejo Deliberante", explicó el funcionario.



Sin embargo, "este grupo se conformó hace muy poco y los recibí con todo gusto. Ellos habían hecho un detalle de las consideraciones a Capelli de lo que se trató en la reunión. Contaron cómo era su visión sobre el tema; les respondí las preguntas que tenían y aclaré algunas dudas".



Para tratar de avanzar se pautó un próximo encuentro porque "ellos tenían cuestiones adicionales que iban a consultar con los demás sobre un tema puntual. Después se lo pasan a Capelli y luego me lo pasa para generar una nueva fecha para darles una devolución de las cosas que se pudieran modificar".



Con el grupo de comerciantes "hablamos de la situación en general; de la complejidad de los comercios, que sienten una baja en las ventas por cuestiones de la macroeconomía y las tarifas; y la preocupación por los primeros días de adaptación al sistema".



En ese marco, "me plantearon algunas cuestiones que tenían dudas y que no tenían información correcta; miedos que tenían que no eran así; y plantean cómo hacer para que algunas personas con miedo a las multas se sientan un poco menos temerosas a la hora de estacionar", relató Valetutto.



Respecto del proyecto, "tenemos algunas consideraciones o cambios sobre cuestiones que puedan surgir y siempre estamos abiertos a mejorar, a contemplar eventualidades y demás, no es que no se puede hacer nada. Obviamente que hay cosas que no se pueden modificar por cuestiones del marco legal o de ordenanza, pero sobre otras operativas por ahí se puede avanzar, hay que ver cuáles son".



Al hacer un análisis del primer mes del nuevo sistema, el titular de Desarrollo Económico expuso que "vamos monitoreando la evolución; en estos días se está por hacer el segundo pago del canon para Bomberos; hay algunas consultas que se siguen generando y se van respondiendo; la aplicación va a tener en pocos días una actualización con adicionales positivos", destacó.



Luego de la resistencia inicial, "algunos autos van regresando al centro, ya hay más cantidad de autos estacionados", señaló Valetutto para marcar diferencias entre "el desarrollo operativo del estacionamiento, que se va mejorando, pero es distinto de la realidad económica de Argentina, como la dificultad para vender, que son entendibles pero son cosas separadas".



"Todos los días monitoreamos y trabajamos para que el sistema funcione lo mejor posible y en ese tránsito estamos. Tenemos el perfil de uso diario del estacionamiento y vamos a seguir compartiendo cuestiones del día a día de cómo se ocupa el espacio público para tenerlas estudiadas técnicamente en conjunto con todas las entidades", enfatizó. "Ahora empezamos una estación distinta del año, y son importantes las cuestiones climáticas respecto del comportamiento y hay muchas cosas para hacer".



Por último, en su evaluación resaltó que "a pesar de todos los inconvenientes que sabíamos que iba a haber; Bomberos va a tener su canon, que es el 26 por ciento del Bruto después de impuestos, lo cual significa que el neto es mayor porcentaje; la empresa va a pagar los sueldos, que son alrededor de un millón de pesos; paga sus gastos fijos y no va a tener eventuales ganancias: no es una cuestión recaudatoria", reiteró.



"Modificaciones"



Por su parte, Martín Capelli, titular de la delegación local de la Defensoría del Pueblo provincial, manifestó que luego de la recepción de un petitorio con alrededor de 1.300 firmas, "a la semana siguiente nos juntamos con un grupo de comerciantes en la Defensoría del Pueblo y acordamos pedir una audiencia con el Municipio; yo quería que se vieran las caras por primera vez".



Durante el encuentro, los comerciantes "le comentaron (a Valetutto) cuáles eran las necesidades del grupo de comerciantes; con qué realidad se encontraron a partir del 11 de marzo; cómo les había cambiado la dinámica de la cuadra; y cómo les había impactado, en mayor o menor medida, la implementación del sistema. Por ser la primera reunión, fue positiva".



En ese contexto, "Valetutto se mostró predispuesto al diálogo, a escuchar qué le estaban planteando, y le hicieron un par de propuestas de modificaciones sin cambiar el espíritu del estacionamiento medido, en relación con los horarios, para no verse tan perjudicados como manifiestan".



Luego de una asamblea de Comerciantes Unidos prevista para las 20.30 de ayer "el día de mañana (por hoy) me van a entregar un listado con estas modificaciones que consideran oportunas y se las voy a trasladar al funcionario, para que lo evalúen con el equipo técnico de la Municipalidad y con la empresa para ver qué cosas se pueden modificar en beneficio del sistema", aseguró Capelli.