Vecinos se mostraron "decepcionados" por la ausencia de Galli a una reunión

Información General Buscan recuperar su barrio residencial

En un comunicado expuesto por el mismo grupo de personas, se explicó que el intendente no acudió a un encuentro por estar enfermo. Se trata de los residentes en el barrio ubicado entre ruta 226 y calle 118, y Pellegrini y La Rioja.

Días atrás, funcionarios municipales se contactaron con los vecinos para hacerles saber que el intendente municipal, Ezequiel Galli, quería reunirse con ellos, en el barrio.

La comunicación desató gran expectativa porque, según dijeron desde el Municipio, Ezequiel Galli y un nutrido número de funcionarios, llevarían al barrio alternativas superadoras del conflicto irresuelto desde que a comienzos de este año se iniciaron las obras de galpones para usos industriales, de acuerdo con la Ord. Municipal Nº 4074/17.

El día 11 de abril, un número de vecinos se congregaron a la espera del intendente, que nunca llegó. En su lugar, se hicieron presentes el abogado de la Secretaría Legal y Técnica Luciano Blanco, la Arg. Florencia Marín y la Ing. Emilia Díaz, quienes les hicieron saber que el intendente se encontraba enfermo y que ellos expondrían las propuestas.

La exposición de los funcionarios rodeó el tema principal con propuestas como el arreglo de las calles del barrio, que efectivamente se encuentran en muy mal estado y otras propuestas de ese tipo, que fueron bienvenidas por los vecinos presentes y las aguardan con interés.

Pero llegado el tema de fondo, la modificación de la Ord. 4074/17 para excluir de la zona industrial a la Chacra 576, la situación retornó a un punto cero: desde el municipio expusieron que el tema ya está cerrado con la aprobación de la ordenanza y que nada se puede hacer para detener las construcciones en marcha.



En su alocución, reiteraron la oferta de una modificación parcial que ya había sido realizada, y rechazada por los vecinos. La razón del rechazo, es que las construcciones industriales quedarían ubicadas a lo largo de la avenida Pellegrini, con lo que la contaminación (acuífera, ambiental, sonora, de transporte pesado, etc) continuaría existiendo.

Un interrogante que fue planteado enérgicamente por los vecinos, es el conocimiento de la causa por la cual la gestión municipal se encuentra empeñada en sostener la construcción de cinco galpones (erigidos sus cimientos sobre tres terrenos en Pellegrini y Ezet), que son toda la disponibilidad que tiene la zona para la construcción de obras industriales, en la actualidad.

Y que por sostener esa decisión, es la gestión municipal responsable -además de los perjuicios barriales que ya se han manifestado- de todos los perjuicios que sufren las escrituraciones de terrenos de los demás parques industriales de Olavarría, que se encuentran comprendidos en la misma Ord. 4074/17. No hubo respuestas a este interrogante, porque para los adultos, "porque no" o "porque sí" no son respuestas valederas.

En un clima crispado por la desilusión y la impotencia del avasallamiento a los derechos preexistentes a la vivienda y a las condiciones de vida dignas, los vecinos reclamaron por su condición de ciudadanos plenos, el respeto a los logros sociales conseguidos por la ciudadanía argentina a lo largo de años, la responsabilidad que les cabe a los funcionarios públicos de velar por el bienestar de los ciudadanos. Y lamentaron explícitamente, la ausencia de la perspectiva política ante el conflicto vigente, representada por el intendente municipal.

Los vecinos expresaron su decisión de continuar con esta lucha por el derecho, la justicia y la dignidad hasta conseguir que sus reclamos sean atendidos en toda su amplitud y profundidad.