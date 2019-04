Hartazgo de usuarios por servicio de Nuevo Bus

129340

Información General Usuarios denunciaron que las diferentes líneas de colectivos no pasaron por las paradas en varios horarios del día

El servicio de las 7, que es el más utilizado por estudiantes y trabajadores de la educación, faltó durante ésta semana. Desde el Municipio informaron que la única herramienta que tienen en su poder son las multas, las cuales fueron realizadas ante la empresa del transporte público urbano.

La empresa Nuevo Bus, encargada del servicio de transporte público urbano, provocó molestias en los usuarios que utilizan el transporte de forma diaria por incumplimientos. Según dieron a conocer los propios colectiveros de la empresa, y tomando en cuenta los reclamos que llegaron a la redacción de este Diario, durante ésta semana no hubo servicio en los horarios cercanos a las 7, lo que causó diferentes dificultades.



Nuevo Bus está atravesando los últimos días como prestataria del servicio en Olavarría -próximamente asumirá una nueva empresa adjudicataria- y durante los mismos se están generando varias situaciones complejas para el olavarriense que utiliza el transporte. Vale aclarar que Botacura SRL será la nueva firma encargada de brindar el servicio a partir del 2 de mayo.



Las situaciones complejas dichas anteriormente están relacionadas a los horarios en el que los colectivos deberían pasar por las paradas establecidas. Según pudo averiguar El Popular luego de los reclamos que llegaron a la redacción, los servicios de 6.50 y 7.10 estuvieron interrumpidos durante toda la semana, lo que provocó enojo y creó dificultades sobre todo en sectores puntuales.



Los más perjudicados de ésta medida que tomó la empresa -y sin previo aviso- fueron los chicos escolares y sus familias, es decir, aquellos que acuden a jardines y escuelas en el horario matutino y utilizan el colectivo para poder llegar a destino. Al no pasar colectivos en los horarios dichos anteriormente, aquellos se vieron obligados a concurrir tarde a sus obligaciones, lo cual generó malestar sobre todo en los padres de los chicos.



Al mismo tiempo, la ausencia de colectivos en dicha franja horaria también creó complicaciones en aquellas personas que se acercan al centro de la ciudad para asistir a sus trabajos. Fueron muchos los vecinos que, en comunicación con El Popular, comentaron sus "llegadas tarde" a los puestos laborales por la imposibilidad de tomarse el colectivo a horario.



También hubo otras irregularidades en relación al recorrido de los colectivos y su ingreso a diferentes sectores de la ciudad, otros horarios en donde se levantó el servicio, entre otros aspectos.



"El colectivo dejó de pasar y todos los chicos que van a diferentes escuelas como Industrial y Enape llegaron tarde. La respuesta fue que ésta semana estaban entrando a fábrica y que los chicos se arreglen como pueden para llegar a la escuela a horario", lamentó un usuario ante El Popular. "Sacaron uno de los servicios que está lleno de gente y es una falta de respeto porque dejaron a un montón de personas en la calle", se quejó otro de los usuarios.



"Hay días en donde los padres podemos llevar a los chicos a la escuela pero en otros momentos no porque también trabajamos. Y ni hablar el hecho de pagar un remis y lo que nos vale económicamente para movernos", afirmó otro vecino al relatar las complicaciones de no contar con el colectivo como medio de transporte.



Ante la situación que se describió, el Municipio confirmó que tiene una única herramienta para cambiar lo sucedido durante toda la semana y se refiere a las multas. Principales funcionarios de la gestión que encabeza Ezequiel Galli le informaron a este Diario que el estado municipal ejerció diferentes castigos económicos hacia Nuevo Bus pero no sólo por lo sucedido en los últimos días, sino también por lo que viene pasando hace un tiempo considerado.



Vale recordar que el transporte público olavarriense está viviendo por una plena etapa de cambios. Nuevo Bus dejará la concesión y en su lugar estará Tu Bus -ver recuadro-, la cual comenzará a funcionar a partir del 2 de mayo -el 1º de mayo habrá paro a nivel nacional-. Nuevos Bus, por su parte, desembocará y brindará el servicio en Villa Gesell.



Mayor control e inspección



Hilario Galli, subsecretario del Gobierno Municipal, fue quien explicó las herramientas que tiene el Municipio para controlar la situación en relación a Nuevo Bus. "Nosotros duplicamos las inspecciones, tenemos inspectores situados en la calle durante todos los días y lo único que podemos hacer desde nuestro lugar es realizar actas de infracción", informó en primera instancia.



"Constatamos que incumplen con la frecuencia horaria, se realiza un acta y se envía al Juzgado de Faltas", explicó. "No enviamos un acta única, sino que se reúnen varias y se envían en conjunto al juzgado; luego ellos le notifican a la empresa el porqué se les confeccionó el acta y la citan para que hagan su descargo", afirmó el subsecretario del Municipio.



Luego del descargo por parte de la firma, el Juzgado de Faltas procede a emitir la multa. "El valor de las multas dependen de su rango, por contrato está bien explicado y especificado cada uno de ellos; y de acuerdo a la infracción que se incurrió y a la frecuencia de la misma, se cobra una determinada multa; se están realizando multas de forma diaria", señaló.



En relación al vínculo Municipio - Nuevo Bus que se desarrolló durante el último tiempo, el estado municipal "confeccionó una gran cantidad de actas por incumplimientos por parte de la empresa y también hemos recibido varios reclamos por parte de la gente".



"Lo único que tenemos a nuestro alcance para pedir que cumpla la empresa, la cual en pocos días dejará de ser la adjudicataria del servicio, son inspecciones y multas. Rescindir el contrato no se puede hacer, está claro, los colectivos en la calle tienen que estar", cerró Hilario Galli.



Se viene el cambio de empresa



El servicio del transporte público urbano en Olavarría cambiará de manos en los próximos días. Nuevo Bus, la actual firma, estará prestando servicio durante abril y en mayo la reemplazará Botacura SRL. Cabe recordar que dicha empresa trabajará bajo el nombre de "Tu Bus" para operar las seis líneas que salieron a licitación con una cobertura proyectada para 72.500 habitantes.



"Nuevo Bus está atravesando su último período como empresa adjudicataria y se trasladará a Villa Gesell. Pero entendemos que antes deberá pagar las multas que le fueron cometidas por incumplimientos en su labor", sostuvo Hilario Galli desde el Municipio.



En este sentido, el funcionario municipal manifestó que "no hay un proceso de transición sino que estamos en periodo de inscripciones en provincia". "Esta semana se firmó el contrato y recién ahí se iniciaron los trámites correspondientes", informó.



"La próxima semana se realizaría el traspaso del personal de una empresa a otra y ahí comenzaría el período de transición. Pero eso lo están manejando los abogados de las empresas y el gremio, lo que el Municipio hará para ésta transición es prestar colaboración", finalizó Galli.