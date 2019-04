Estacionamiento medido: consideran cumplido el objetivo de "desconcentrar el microcentro"

129343

12.04 | Información General Desde la empresa Soluciones Virtuales SA detallaron que "de a poco crece el nivel de ocupación"

Cumplido el primer mes con el nuevo sistema, plantearon que estacionan alrededor de "7.000 vehículos" diarios. La aplicación ya fue descargada por más de 21.000 usuarios. Resaltaron que respecto de otras ciudades, aquí los vecinos acceden "a más beneficios".

Pablo Koerner, responsable local de la empresa Soluciones Virtuales SA, realizó una evaluación del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), a un mes de su implementación, y consideró positivos los resultados alcanzados hasta el momento.

En ese sentido, resaltó que por estos días crece "de a poco" el nivel de estacionamiento en el microcentro y frente a los 4.000 vehículos iniciales que en promedio diario utilizaban el servicio, en la actualidad lo hacen alrededor de 7.000. Del mismo modo, mientras que 11.000 usuarios habían descargado la aplicación a comienzos de marzo, hoy en día ya la han instalado más de 21.000.



El empresario destacó ayer que "el análisis, en líneas generales, es bueno. Un poco el objetivo del estacionamiento medido fue desconcentrar el microcentro y eso ya se ha logrado. En cuanto a niveles de ocupación, día a día van creciendo de a poco, como que la gente lo va asimilando".



Ese progreso está avalado por las estadísticas, "se ve en los números porque el primer día hubo, más o menos, 4.000 autos que abonaron el estacionamiento y hoy estamos en 7.000 autos. Ese incremento ha sido paulatino y poco a poco va creciendo".



Asimismo, sobre los usuarios de la aplicación, "en este momento estamos en 21.684, y hay que tener en cuenta que para el 11 de marzo andábamos en algo de 10.000 u 11.000. Es decir que en un mes prácticamente se ha duplicado la cantidad", valoró.



En cuanto a las infracciones "estamos mucho más abajo que el sistema anterior. Lo que pasa es que ahora son infracciones y antes tenían el mismo valor que estacionar una hora. Según lo que tengo entendido, los números que tenían los chicos de Bomberos eran alrededor de 220 infracciones por día y hoy estamos en 100, por ahí algún día más o menos".



Entre las adaptaciones realizadas, resaltó que "lo más relevante o positivo es que al principio iniciabas el estacionamiento en un punto y si querías moverte tenías que abrirlo otra vez en el otro lugar; hoy lo abrís en un lugar y ya te podés mover dentro de toda la zona. Pero eso tenía una explicación: dentro del sistema hay un mapa de ocupación que marca la cantidad de autos estacionados por cuadra". Sin embargo, "por ahí es más importante poder moverse y no ver el nivel de ocupación".



Para hacer más accesible la aplicación, desde Soluparking ayer "se largó parte de una tercera actualización. La anterior fue lo de los abonos, que antes no estaban. Y en la que salió hoy se puede hacer el estacionamiento diferido programado; en la anterior había sido el estacionamiento programado y ahora va a estar bajo las dos modalidades". Sobre el gasto diario promedio, aseguró que por "una hora", asciende a "alrededor de 16 pesos".



Sobre las particularidades de nuestro medio frente a la experiencia en otras ciudades, Koerner reconoció que "cada localidad es un mundo diferente. Lo que más me llama la atención en Olavarría, que tiene su explicación, es que antes la gente no estaba acostumbrada a pagar y ahora es un servicio que hay que pagar y entonces todos nos negamos a seguir agregando costos a nuestros gastos".



Pese al rechazo inicial, en el nuevo sistema "tiene su parte buena, tanto en lo laboral, que les estamos manteniendo el trabajo a los chicos que estaban con Bomberos, como para la institución de Bomberos, que hoy no pagan esos 25 sueldos y además están percibiendo una suma de dinero que antes no la tenían".



En el primer mes, "la mayor cantidad de quejas las recibimos sobre el valor de las infracciones, pero viene atado a que antes una infracción no existía. Por ordenanza, el que estaciona tiene 10 minutos de cortesía y en ese tiempo no es obligación pagar. Los chicos hacen un primer control que nos queda registrado en el sistema y pasados los 10 minutos, si no pagó, está en infracción. La gente se queja y dice 'no pasaron 10 minutos' pero hay que tenerlo en cuenta y estar un poco más atentos", advirtió.





"La parte positiva"



En las oficinas de Soluparking, ubicadas en calle Moreno al 3200, el empresario Pablo Koerner, en su evaluación del primer mes del sistema de estacionamiento, planteó que "éste es un sistema nuevo y nosotros, como empresa, estamos decididos a aportar y a que esto salga bien para todo el mundo. Si bien sabemos que es un sacrificio más para la gente pero también que vean la parte positiva".



Con ese argumento, aludió a que "como automovilista, antes para conseguir estacionamiento en el centro estaba media hora dando vueltas, gastaba más combustible y terminaba estacionando a 5 cuadras del punto, y hoy voy, no doy ninguna vuelta y estaciono en la cuadra adonde me dirijo; y eso le pasa a todo el mundo".



En consecuencia, en la actualidad "para hacer un trámite, por 8 pesos que vale la media hora, no se justifica correr el riesgo que te pongan una infracción porque el costo es mucho mayor pero creo que la relación costo-beneficio se justifica", consideró Koerner.





Los usuarios "en ninguna ciudad tienen beneficios como tienen acá"



Pablo Koerner, referente de la empresa Soluciones Virtuales SA, no soslayó la problemática de los cambios en los circuitos de tránsito generados desde la implementación del nuevo sistema. En cuanto al tema de los gastos "para quien va a hacer un trámite por ahí no es significativo pero para los empleados de comercio, los bancarios o los empleados públicos sí lo es".



En general, "todos queremos estacionar en la puerta del lugar adonde vamos y por ahí no estamos considerando a la gente que viene a hacer un trámite y no tiene lugar". En su rol de "comerciante", como un modo de favorecer las ventas "no estaciono en la cuadra de mi comercio y trato que ese lugar quede para un posible cliente", enfatizó.



Por otra parte, subrayó que "en ninguna ciudad tienen beneficios como tienen acá, en el sentido que los frentistas hay algunos están exentos de pagar el 100 por ciento y otros el 50 por ciento, pero en ninguna ciudad existe eso. En Tandil, por ser frentista o algún otro motivo, hay 8 usuarios exentos. Con casi la misma cantidad de habitantes que Tandil, en Olavarría hay 471 excepciones, es decir que tienen consideraciones que no las tienen en otras ciudades".