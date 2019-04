La economía define cada vez más. Los gremios piden pista y quieren ser parte del juego político

129447

Columnistas ESCENARIO POLITICO.

Los números ya desmienten a las estrategias. La economía real ha desplazado a la grieta política y cultural. Los sindicatos preparan un paro pero también quieren ser parte de la política. El peronismo local sigue fragmentado pero hay gestos indiciarios.

Cacho Fernández



[email protected]



Las encuestas van mostrando un futuro todavía incierto. Por un lado, Cristina Kirchner amplía un poco su ventaja sobre Mauricio Macri pero en general pierde en segunda vuelta.



El Presidente perdería en casi todos los escenarios por culpa de la situación económica. Y el voto ético tan esperado no parece pesar al lado del deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Entre la moral y la economía, la gente va priorizando lo segundo, lo que no conforma ninguna rareza electoral. A la corta o a la larga, la viscera más sensible es el bolsillo.

La nota completa en la edición impresa de diario EL POPULAR