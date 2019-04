Macri se adelantó al anuncio oficial y aseguró que habrá un "pico" de inflación

129483

Política

El presidente Mauricio Macri se adelantó este lunes al anuncio oficial que realizará este martes el Indec sobre el índice de precios del tercer mes del año, y aseguró que habrá un "pico" de inflación en marzo.



"A partir de este pico que tendremos en marzo, esperamos avanzar paso a paso para erradicarla y llegar a una inflación de un dígito", se esperanzó el máximo mandatario.



En un acto que compartió con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, Macri admitió: "Hay cosas de las que nos cuestan más salir, como de los 80 años con una inflación promedio de 62,6% sin contar las híper".



"No es tan fácil como preveíamos, hay comportamientos culturales que cuestan erradicar, pero hemos empezado a vivir lo que corresponde: no vivir de prestado, no gastar más de lo que se tiene", agregó.



Ese "pico" que proyectó el mandatario podría estar por encima del 4%, según la opinión de especialistas y de los propios funcionarios nacionales que en los últimos días participaron de diversas reuniones con inversores en Washington.



Macri remarcó que su gestión comenzó por hacer "lo que corresponde" y "no vivir de prestado", y destacó la necesidad de tener presupuestos equilibrados y de bajar el déficit fiscal para combatir la inflación.



"Lo que estamos discutiendo es algo que ya resolvieron los peruanos, los chilenos, los paraguayos, los uruguayos: ninguno de ellos están preocupados por la inflación, por el tipo de cambio, porque han logrado estabilidad macroeconómica, han logrado tener dirigentes responsables que no mientan y que gasten exactamente los impuestos que les pagamos. Y como queremos pagar menos impuestos, tenemos que tener gente capaz de gastar cada vez menos", añadió.



El dato que dará a conocer el Indec este martes mostrará nuevamente un alto índice de inflación. En febrero fue del 3,8%, la más alta desde octubre, cuando había sido de 5,4%, y el acumulado del primer bimestre del año es de 6,8%.



El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no se situaba por encima del 3% mensual desde noviembre pasado, cuando el registro fue de 3,2%. Con el 3,8%, la inflación interanual volvió a subir del 49,3% en enero al 51,3% a febrero.



Durante su discurso, el jefe del Estado señaló que su administración quiere que "muchos argentinos se sientan protagonistas" y sean "parte de la vida diaria de su país, y de la vida diaria del mundo". (DIB)