José Eseverri va definiendo su armado político: "jamás me juntaría con Unidad Ciudadana"

Advirtió que con el partido de Cristina Kirchner "tenemos proyectos muy diferentes". Sin dar más precisiones, igualmente barajó la posibilidad de definir su candidatura "a mediados de mayo, cuando también se vaya definiendo todo a nivel nacional".



La candidatura de José Eseverri sigue siendo un enigma pero cada vez menos indescifrable. La pregunta continua siendo la misma, esto es, si se lanza o no y con quién.



"Posiblemente lo voy a decidir a mediados de mayo, cuando se defina un poco más la situación del peronismo y después de las definiciones en Santa Fe y Córdoba", dijo en diálogo con EL POPULAR Medios.



Eseverri no lo dice abiertamente pero está armando su propio espacio en el que se conjugaría una réplica aproximada de lo que desea Roberto Lavagna a nivel nacional.



Ultimamente se reunió con el ex intendente de Saladillo, Carlos Gorosito, con quien hablaron de la marcha de Cambiemos y de su satisfacción o no dentro del espacio.



El histórico intendente saladillense comparte hoy una línea crítica de Cambiemos junto con Federico Storani y una porción del radicalismo que estaría más cerca de Lavagna que de Macri.



En lo local, el ex intendente local pretendería tener un acercamiento con ese sector disconforme o crítico que encabezan Franco Cominotto y el presidente del comité, Francisco "Pancho" González. No mantiene aún un diálogo institucional pero sí sería bastante usual con ellos.



La idea es también la replicar esa transversalidad que propone el ex economista y posible candidato a presidente de Alternativa Federal, Roberto Lavagna. Es decir, un espacio multipartidario y multisectorial tal como alguna vez lo hizo su propio padre cuando entre otros juntó al conservador Enrique Alfieri con el comunista Alcides Díaz.

