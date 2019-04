"Mi miedo es que le haga algo a los nenes o que me los saque de vuelta"

129533

Policiales Víctima de repetidos hechos de violencia de género, habló con EL POPULAR

A fines de marzo la Policía demoró a la ex pareja de Luján Cos mientras la golpeaba brutalmente en la calle, en Loma Negra. Actualmente el hombre se encuentra detenido. La mujer, quien radicó más de 40 denuncias en su contra, relató cómo era la relación, dijo que lucha por el bienestar de sus hijos y pidió ayuda psicológica para el agresor.



"Sé que me golpeó y estaba decidido a matarme, pero bien o mal es el padre de mis hijos, y una persona así que no está en sus cabales, necesita un tratamiento", fue una de las expresiones que realizó a EL POPULAR Luján Cos, una mujer víctima de violencia de género, en un caso que tras más de 40 denuncias y un violento episodio en la vía pública decantó en la detención del agresor, quien resulta ser su ex pareja y padre de sus tres hijos.

"Tengo más de 40 denuncias, unas dos semanas antes que pasara esto, me había sacado a mis hijos de mi casa por la ventana"

En el cierre del 29 de marzo, Héctor Daniel Bahía fue aprehendido en la vereda del domicilio de su ex pareja, mientras la golpeaba violentamente, en una agresión que se habría prolongado por cerca de una hora, y con la presencia de sus hijos como testigos. Pocos días después, el Juzgado de Garantías confirmó la detención del hombre de 31 años, luego que la fiscalía reuniera una docena de denuncias en su contra que fueron radicadas entre abril de 2018 y el mes pasado. Incluso desde noviembre del año pasado existía una prohibición de acercamiento dispuesta por el Juzgado de Familia.

"Yo siempre denunciándolo"

Ese día además, como en otras oportunidades, Bahía le destruyó el teléfono celular a Luján, quien logró comprarse un móvil usado recién en las últimas horas, tras una semana de realizar jornada doble en el trabajo, lo que significó pasar menos horas con sus hijos de 9, 6 y 4 años. "Teníamos la tenencia compartida, pero me habían dado la tenencia a mí hace un par de meses porque él desde febrero del año pasado tampoco se presentaba en las audiencias", explicó la mujer a este Diario.



Durante varios meses, luego de su separación con Bahía -con quien estuvo en pareja durante más de 12 años- Luján vivió en la ciudad de Tandil, cuando le dieron la tenencia compartida de los hijos. Sin embargo, su ex pareja "viajaba hasta Tandil para golpearme, me quitó a mis hijos, se venía a dedo y me los traía a dedo" hasta Villa Mí Serranía, donde vivían. "Tengo más de 40 denuncias, unas dos semanas antes que pasara esto, me había sacado a mis hijos de mi casa por la ventana. El siempre hizo lo que quiso, insultaba a la fiscal, le faltaba el respeto a su abogado. Yo siempre denunciándolo", comentó la mujer.

"Me estuvo golpeando 40 minutos, varias veces llamaron a la comisaría y varias personas. Como no había patrullero se vinieron corriendo de la comisaría hasta mi casa"

Si bien había radicado denuncias tanto en Villa Alfredo Fortabat como en Tandil, fue tras el



"No admite la separación"



Si bien había radicado denuncias tanto en Villa Alfredo Fortabat como en Tandil, fue tras el ataque ocurrido en su vivienda a fines de marzo que Bahía quedó detenido. "Le quiso pegar al comisario cuando me vino a rescatar. A mí me dejó inconsciente dentro de mi casa, yo me defendí lo que más pude. Todo delante de mis hijos, siempre", relató Cos, quien dijo que antes de acercarse su agresor habría pasado por la subcomisaría de Loma Negra para ver si había móviles policiales. "Me estuvo golpeando 40 minutos, varias veces llamaron a la comisaría y varias personas. Como no había patrullero se vinieron corriendo de la comisaría hasta mi casa", relató. "Mi miedo es que le haga algo a los nenes o que me los saque de vuelta. Yo sé que cuando salga, esto va a terminar mal. Si no me mata a mí, lastima a alguno de mis hijos para hacerme daño a mí porque no admite la separación", dijo sin vacilar Luján. Si bien Bahía está detenido, no descarta que en algún momento vuelva a salir a la calle, y su objetivo principal es proteger a sus hijos. "Lo que a mi me importa es la mentalidad de mis hijos, trato de que ellos tengan un mundo diferente al que yo me crié y están padeciendo ellos", agregó.

Yo sé que cuando salga, esto va a terminar mal. Si no me mata a mí, lastima a alguno de mis hijos para hacerme daño a mí porque no admite la separación

"Pienso que no le van a dar la tenencia con esto, y si el sale que no venga y saque a mis hijos de la escuela. Si viene y me saca los nenes de la escuela empieza todo un problema de vuelta, porque tengo que volver a denunciarlo", dijo en este sentido la mujer, quien es asesorada por una abogada que le ofreció el Estado. "Pienso que no le van a dar la tenencia con esto, y si el sale que no venga y saque a mis hijos de la escuela. Si viene y me saca los nenes de la escuela empieza todo un problema de vuelta, porque tengo que volver a denunciarlo", dijo en este sentido la mujer, quien es asesorada por una abogada que le ofreció el Estado.