Canotaje: el ganador fue Agustín Vernice

Compartió terna con Bruno Eyler y Martina Rodríguez.



Un fenómeno del deporte olavarriense y nacional. No conforme con el histórico Mundial Sub 23 logrado en 2017, en 2018 fue por más y no lo frenó ni siquiera un inoportuno cuadro gastrointestinal que condicionó su actuación en los certámenes mundiales de mayores.

Fue por la revancha, y logró lo que parecía imposible: un tripe campeonato Panamericano y las medallas en el K1, 42 y K4 colgaron de su cuello en Canadá el año pasado.

Como también el calendario se lo permitió, ganó el campeonato Argentino.

Como su búsqueda de más historia no se detiene no pudo asistir a esta gala, y en este momento se encuentra en pleno proceso de entrenamiento para el doble sueño que persigue: más oro, en Lima 2019, y una plaza en Tokio 2020.