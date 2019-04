Alto movimiento en la terminal por Semana Santa

129613

Información General Las empresas confirmaron adicionales

Si bien la actividad subió de forma general, los principales interesados son estudiantes que llegan a Olavarría desde La Plata y Retiro para luego volver a dichos destinos. Varias empresas dispusieron de adicionales para cubrir una mayor cantidad de traslados.

Semana Santa siempre se convierte en una buena excusa para viajar y generar un clima de distensión en aquellas personas que cuentan con posibilidades de hacerlo. Este año no es la excepción y la terminal de ómnibus local lució un crecimiento de la actividad durante las últimas jornadas y así será en los próximos días.



El fin de semana largo permite unos días de descanso y lo aprovechan algunos usuarios, sobre todo los que no cuentan con impedimentos laborales. En este sentido, la demanda fue mayor a lo que se vislumbró durante el resto del año en la terminal.



Sin embargo, por éstos días se reflejó un aspecto puntual: la mayor demanda está en el regreso a Olavarría, sobre todo en colectivos que vienen de Buenos Aires y La Plata, para luego volver a partir. Los servicios de miércoles y jueves están completos -estudiantes que llegan a la ciudad-. Mientras tanto, los servicios de domingo y lunes también están completos, pero en aquellos colectivos que parten desde la terminal local hacia Retiro o la ciudad platense.



La alta demanda produjo que varias empresas coloquen adicionales para trasladar la mayor cantidad de personas posibles, herramienta que utilizan frecuentemente para fechas puntuales como lo es Semana Santa.



"Se está trabajando muy bien por esta semana, incluso se han puestos adicionales pero de La Plata y Buenos para Olavarría", sentenciaron desde la empresa Cóndor Estrella. "Los colectivos que van para allá por éstos días no van completos; pero los servicios de domingo y lunes a la madrugada están llenos", agregaron.



La información brindada desde Plusmar no tuvo diferencias a la dicha anteriormente. "Lo que es miércoles y jueves de Retiro a Olavarría hay una demanda tremenda en todos los servicios; hay colectivos cada media hora y no queda casi nada, está todo prácticamente vendido", afirmaron. "Lo que es Olavarría - Retiro está todo vendido pero sólo domingo y lunes, marcando el regreso para todos los que vienen. Pasa lo mismo con La Plata, con una demanda muy alta", sentenciaron desde la firma.

LOS QUE SE VAN

En menor medida también aparecieron los viajeros que parten a otros destinos como varias ciudades de la costa -sobre todo Mar del Plata-, reemplazando los días de Semana Santa por unas 'mini vacaciones'. Pero éstos, según las empresas consultadas por este Diario, conformaron un grupo minoritario. "También se vendió bien para el lado de Necochea, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, pero en menor medida", manifestaron en Cóndor Estrella.



A su vez, el tren también apareció como un importante medio de transporte en Olavarría -llega hasta Constitución- y, según fuentes oficiales del servicio, la venta de pasajes durante ésta semana fue importante, "superando ampliamente" la demanda que se registró en semanas anteriores.