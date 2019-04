Día Mundial del Malbec, el gran vino argentino

Según "Wines of Argentina", el Malbec transita su mejor momento: con un crecimiento de las exportaciones superior al 375% en apenas 11 años y 43.000 hectáreas plantadas. Consolida su posición como emblema indiscutido de nuestro país y hoy, como cada 17 de abril, se celebra en todo el mundo su día.

El Malbec es sinónimo indiscutido de Argentina, nuestro vino emblema. Se destaca por su excelente calidad, color intenso y oscuro, con reflejos violáceos y aromas a guinda, ciruela, pasas y chocolate, entre otros.



