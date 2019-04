El Municipio solicitó que se amplíen los cupos en el Servicio Alimentario Escolar

129644

Política

La novedad surgió en una reunión en la que funcionarios del Ejecutivo expusieron sobre distintos aspectos del SAE en el Concejo Deliberante. Actualmente, se cuenta con unos 2.800 cupos de comedor y unos 13.600 de merienda. El Municipio solicita entre un 30 y un 35% más.

Desde septiembre el Municipio asumió la implementación del Servicio Alimentario Escolar (SAE), que hasta ese momento estaba a cargo del Consejo Escolar. A partir de esa fecha se han implementado cambios en el sistema que apuntaron a sumar valor nutricional, además de afectar los procedimientos de compra y entrega en los establecimientos educativos. En el marco de una reunión con concejales, se informó que la semana pasada el Ejecutivo solicitó al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia la extensión de 30 a 35% de los cupos que actualmente se brindan.



EL POPULAR consultó al secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani, sobre la reunión a la que asistió junto a la directora de Educación municipal, Sofía Torres, y las nutricionistas del equipo del SAE, Agustina Alloggia y Milagros Marchioni. Se trató de la comisión de Educación del Concejo a la que habían sido citados para dialogar con los concejales. Juan Ignacio Fal (Cambiemos) y Eduardo Rodríguez (Foro Olavarría) también hablaron con este Diario sobre aspectos destacados del encuentro.



Todos los consultados coincidieron en valorar que la charla se desarrolló en un clima "ameno" y que los funcionarios del Ejecutivo pudieron responder a las preguntas de los concejales.



En ese contexto, se informó que actualmente se cubre con el SAE a 163 escuelas y que los cupos con los que se cuentan son 2.838 para comedor, 13.687 para merienda y 64 completos. Estos últimos se brindan en establecimientos rurales y en los que tienen jornada extendida.



La principal novedad que surgió es el pedido de aumento de estos cupos, planteo que debe resolver la Provincia de Buenos Aires. Se hizo hincapié en que implica no sólo habilitar que más niños asistan al servicio, sino que se permita ampliar las raciones, lo cual impacta en las compras que se concretan. A la hora de explicar la decisión de esta solicitud, Robbiani apuntó a los planteos que se reciben desde las escuelas. "Se mandó un nuevo pedido de cupo para aumentar la ración y la cantidad de chicos que la van a recibir. La semana que pasó se envió el pedido. Se les explicó (a los concejales) el incremento que hubo y se comentó cuál era la cantidad de cupos que hay hoy formalizados" indicó.



Eduardo Rodríguez subrayó que los funcionarios "dejaron estadística de los cupos actuales" e hizo saber que los concejales "consultamos porque hay escuelas donde se ha incrementado la necesidad y no alcanzan los cupos".



Nutrición



"Fueron citados por el SAE, no hubo un expediente en particular. La idea era tener información sobre cómo se está desarrollando el servicio que desde septiembre pasó de Provincia al Municipio" resumió Fal sobre el origen del encuentro.



"Nos citaron por inquietudes que se hicieron públicas en su momento. Nosotros explicamos cómo es el sistema, cómo está organizado, cuál es el sentido del sistema que básicamente es un cambio nutricional en la vida de los chicos" resumió el secretario Diego Robbiani. Tras destacar la labor de las nutricionistas, sostuvo que es "algo que jamás se hizo, es la primera vez que se hace: se hizo un menú en base a la nutrición".

