La sierra irrumpe en el Centro Cultural San José

129704

Este sábado, la muestra "Movimiento de Suelo", tendrá una visita guiada a cargo de Daniel Fitte. Desde las 18 en las Salas 2, 3 y 4.



La Muestra #69 en el Centro Cultural Municipal "San José" ha despertado gran curiosidad, por lo que ya son muchos los vecinos que la disfrutaron, interviniendo cada una de las salas en función de las atractivas propuestas de re-significación del espacio.

En este marco, quienes lo deseen podrán participar de visitas guiadas a cargo de los propios artistas, que mejor que nadie podrán adentrarnos en cada una de las propuestas.

"Movimiento de Suelo": visita guiada a cargo de Daniel Fitte

Sábado 20 de abril, 18 horas, Salas 2, 3 y 4.

"Movimiento de Suelo" fue creado en forma conjunta por el artista local Daniel Fitte junto al uruguayo Andrés Boero Madrid. Realizada como site-specific, surge del encuentro de estas dos miradas. Por un lado la sierra y la memoria abrazada al paisaje, que Daniel Fitte trae a colación al proponernos enterrar o desenterrar (nos) usando como materia la tierra. Por otro lado el río o su lejanía, de Andrés Boero Madrid donde el barro y la piedra se juntan y dialogan con la luz que entra desde el exterior.

La sierra irrumpió el espacio cultural, la luz natural, la piedra, el agua y la tierra se vuelven experiencia compartida. Los elementos fueron totalmente reconfigurados, generando un lugar para la incertidumbre.

"Personal Musa": visita guiada a cargo de Paula Ferrari.

Domingo 21 de abril, 18 horas, Auditorio.

"Personal Musa" es una obra de la fotógrafa olavarriense Paula Ferrari. Dice la artista en referencia a su muestra: "Partiendo de imágenes que me inquietan, porque en ellas se me juegan los mandatos que me rigen desde siempre, la cuadrícula que me sostiene pero a la vez me apresa; la poesía de las flores y los rostros; la profesión de fotógrafa y publicista, el reinado del cuerpo y la belleza en el que estuve rondando durante tanto tiempo...

Me reconozco en el terreno pantanoso de lo intermedio, la religión que con fervor mi madre insistió en regalarnos me hizo mella en el criterio temprano y en el pudor; tuve esta madre colchón que me hizo blanda con toda su ternura, crecí protegida y tibia, al margen de las grandes luchas y con desconcierto frente a la palabra feminismo.

Tan cómoda yo, encajando con la media aceptada, sin sufrir mi condición femenina, amando a quien quise amar, sin sucesos truculentos, ni abusos mayores, ni violencia de género en casa, ni cerca... ni el gran y atroz dolor que puede alcanzar la condición femenina".