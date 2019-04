La devaluación y las elevadas tasas de interés le ponen freno a las ventas de autos cero kilómetro

129742

Información General El mercado acumula una caída que se prolonga ya por siete meses y no se avizora un repunte

Desde las terminales se brindan líneas de crédito por un monto fijo, que varía según los modelos. El costo de mantenimiento también atemoriza a los potenciales compradores. Pese a que hay consultas, "cuando la gente se pone a pensar, se queda con lo que tiene".



Las ventas ligadas a la industria automotriz tuvieron durante el primer trimestre del año su caída más profunda en los últimos 13 años y las agencias locales no son ajenas a esa dura realidad, según señalan referentes locales. "Las ventas cayeron y siguen cayendo, prácticamente no avanzan. Los autos ni se mueven dentro del contexto de lo que es el país. Hoy, cuando la gente se pone a pensar, se queda con lo que tiene", planteó Adolfo Sarra, de Sarra Hermanos, agente oficial de la marca Renault en nuestra ciudad.



Pese a que "hay consultas", la pérdida de poder adquisitivo y los elevados intereses de los créditos impiden cerrar las ventas. "La gente se interioriza de lo que cuestan los autos cero kilómetro pero frente a los precios la cuenta que sacaron no es lo que tenían pensado: tenían un número pensado para vender su auto pero la realidad es otra".



El empresario reconoció que se buscan alternativas. "Pese a que no es por mucha plata, los créditos han mejorado. Hoy los créditos se hacen por un porcentaje fijo y no por un porcentaje del valor del auto: por 170.000 o 200.000 pesos te dan un crédito en 18 o 24 cuotas fijas con un interés que no es bajo". Asimismo, "también se da un monto fijo en cuotas fijas desde las terminales: según la categoría, para cada modelo de auto se da un monto fijo, que va cambiando según el modelo".



Sin embargo, las limitaciones también comienzan porque "hoy la diferencia es abismal entre lo que vale un cero kilómetro y lo que vale un usado. A pesar que existen bonificaciones, los autos siguen aumentando". Y ese incremento iría ligado al del dólar, "no hay ventas, prácticamente estamos sobre estockeados, pero la realidad es que los autos siguen aumentando", reiteró Sarra.



Frente al contexto cada vez más restrictivo, "algunos autos se venden, los números de los autos que se han vendido son ínfimos pero se venden".



Quienes por fin logran acceder al cero kilómetro, evitan entregar su auto usado como parte de pago y optan por venderlo a un precio mayor al que sería tomado en las agencias. "El usado tiene mercado en este momento, cuando es medianamente nuevo, hasta el año 2015 tiene mercado". Los modelos más nuevos tienen mayores chances de ser incluidos en una operación de ese tipo. "El tiempo pasa rápido y los autos se ponen viejos enseguida -van perdiendo valor-, entonces hay gente que se arriesga para cambiar el auto".



"Porque para que haya usados de 2015 para arriba, tiene que venderse el cero kilómetro porque se arma una cadena por decantación que reactiva todas las ventas. Si se corta esa cadena, es muy elemental, se empiezan a terminar los usados buenos", enfatizó Sarra.



Otra cuestión que puede determinar o no una venta es que "la gente se fija mucho en el costo del mantenimiento post venta del auto porque sacan sus números y después se ponen a ver lo que les cuesta el patentamiento, el seguro y el mantenimiento; está complicado el tema".



La actualidad marca el ocaso de los créditos UVA "hoy desaparecieron. En su momento sirvieron pero ahora hay gente que debe mucha plata: los créditos salían sin saber cuál era el monto final porque están atados a la inflación. Hoy están totalmente depreciados".



Frente a ese oscuro panorama, "la expectativa es que estamos todos los días esperando que esto cambie y se reactive. En el corto plazo no veo ni grandes resultados ni grandes cambios. No tenemos grandes expectativas al ver lo que está pasando en el país porque no hay ni poder adquisitivo ni crédito".



En cambio, "esto podría mejorar si empiezan a bajar el interés desde las concesionarias, el crédito de cada una de las líneas para reactivar. Pero primero tendrían que bajar las tasas de interés en el país y a partir de ahí lo harían las terminales", cerró Sarra.



En baja



Durante el transcurso del año 2018, la cantidad de vehículos patentados se desplomó 10,9 por ciento con relación a 2017, de acuerdo con las estadísticas de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). En ese sentido, señalaron que el año pasado "se completó con una cifra total de 802.992 patentamientos", mientras que en 2017 el número había sido de 901.005 unidades.



"Completamos el año más cambiante de nuestra historia", consideró Dante Alvarez, presidente de la entidad. Según evaluó, "fue un año complejo, pero preferimos enfocarnos en éste que comienza. Pese a los grandes temas pendientes que al sector le urge resolver, queremos ser optimistas".



La entidad había informado que el patentamiento de autos cero kilómetro había crecido 26,9 por ciento durante 2017. Así, se había tratado del segundo mejor año de la historia después del récord de 2013, cuando el mercado alcanzó a patentar unas 955.023 unidades.



Siete meses en caída



Los patentamientos de autos profundizaron en marzo una contracción que acumula siete meses. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el índice de patentamientos sufrió una caída del 54,4 por ciento frente al mismo mes de 2018.



Al analizar la situación surgen indicios incontrastables, "la suba de precios tras la devaluación de 2018, junto a la suba de las tasas de interés que encarece la financiación, son los dos factores que se combinan para explicar el desplome del sector".



De esa manera, según los registros de la entidad, en marzo de este año se vendieron 38.864 unidades cero kilómetro, mientras que en el mismo mes de 2018 fueron 85.388 los vehículos registrados. Esta cifra, además, representa una caída del 3,1 por ciento en comparación contra las ventas de febrero.



Asimismo, se trata del primer indicio de una fuerte caída, ya que esta variación encendió las luces de alerta porque, según las estadísticas de la asociación, "hace más de 17 años que no se muestra un mes de marzo inferior a febrero".



Las ventas acumuladas en el primer trimestre del año totalizan 139.086, lo cual refleja un desplome del 49,5 por ciento frente a las 275.555 unidades comercializadas durante el mismo período de 2018, que había marcado un récord histórico para el sector.