Venta de leche cruda: en caso de detectarla "se decomisa y se hace una multa"

Andrés Castro habló con 98 POP. Además de estar prohibida por ley, al no pasar por los controles correspondientes, "es un riesgo para la salud".



El director de Bromatología municipal, Andrés Castro, habló con "Mejor de mañana" sobre la consulta de la venta de leche cruda en la ciudad. Esta metodología de comercialización surge sistemáticamente ante el abultado precio del producto de las grandes marcas en las góndolas y ante la crisis económica reinante en el país.



"Eso se controla siempre y no está permitida la venta de leche cruda. En el caso de que un inspector encuentre alguien comercializándola, lamentablemente se le va a decomisar y se va a hacer una multa", comenzó diciendo respecto al tema.

Sin embargo aclaró que hasta el momento "no se ha encontrado y no ha habido denuncias" sobre este accionar y agregó "no se ha encontrado a gente en la vía pública".

En la misma entrevista aclaró que "la gente tiene que saber que es un riesgo para la saud. La leche cruda en general no pasa por controles. Más allá de que esté prohibida por ley no es recomendable su consumo".