Demandan mayores lugares para estacionar motos y bicis

Información General Movilidad urbana

Las razones son múltiples, como así también el crecimiento de las personas que optan por la moto o la bicicleta como medio de trasnporte. Dentro de la planificación urbana, desde el Municipio aseguran que habrá nuevos espacios.



Olavarría lleva adelante un plan estratégico para la modificación del tránsito, y eso incluye la idea de "movilidad segura". Se plantea que "todos podemos colaborar para hacer un tránsito mejor, considerando a los ciudadanos (conductores, peatones, ciclistas, pasajeros), infraestructura, datos y estadísticas, legislación, educación, innovación tecnológica y control, como los ejes centrales de una ciudad integrada en materia de logística y transporte. Estas acciones se encuentran guiadas, bajo el concepto de movilidad segura, que representa una nueva visión y política sobre la seguridad vial, que se impulsa a nivel nacional, provincial y municipal" expresaron desde el Municipio.



Lo que se busca es "pensar en conjunto cómo podemos hacer una Olavarría más accesible y más dinámica" resaltó un funcionario municipal a este DIARIO.



De motos y bicis



Desde principios de este año con la puesta en marcha de un nuevo Sistema de Estacionamiento Medido, sumado a los reiterados aumentos del combustible y en los próximos días, una nueva concesión del transporte urbano de pasajeros, usar la bicicleta o la moto se convirtieron en excelentes opciones para movilizarse por la ciudad. Ahora, ¿la infraestructura está pensada para motociclistas y ciclistas? ¿los espacios para estacionar los motovehículos y las bicis son suficientes?.





Muchos son los usuarios que demandan mayores delimitaciones para poder dejar seguros sus medios de transporte. Fueron los vendedores de motos quienes afirmaron que se multiplicaron en el último mes las consultas para la compra. En su mayoría se trata de personas que trabajan en el microcentro de la ciudad.



Existe una mayor demanda por parte de quienes utilizan las bicis como medio de transporte para ser tenidas en cuenta a la hora del planeamiento urbano. Concretamente, mayores ciclovías, bicisendas y lugares de aparcamiento.



El problema que está teniendo la bicicleta en la ciudad es que no dispone de la infraestructura adecuada para circular.



Es fácil acceder a ellas, son más económicas que cualquier otro vehículo a motor y muy versátiles a la hora de atravesar situaciones de tránsito complicadas. De ahí que las motos, se sabe, ganan terreno en las calles olavarrienses. El problema es que también lo ganan en las veredas, donde son estacionadas por sus dueños sin tener en cuenta que ocupan, ilegalmente, el espacio público, y contribuyen al desorden urbano.



Son los mismos conductores de los motovehículos que esgrimen "no alcanzan los espacios delimitados. Son las 10 de la mañana y no tenés donde dejar la moto".







Más lugares



Fuentes oficiales consultadas por este Diario, confiaron que "gracias a un convenio que hicimos con internos de la Unidad Penitenciaria Nº 2 de Sierra Chica, se están fabricando nuevos bicicleteros que serán colocados en puntos estratégicos de la ciudad en los próximos días". Asimismo confiaron que "vamos a poner estacionamientos de bicis y alguno más de motos, en función de analizar los estacionamientos que están llenos e instalar alguno más en las cercanías". "También van señalizados con cartelería que estamos comprando" agregaron fuentes municipales.



Más espacios verdes, más lugar para los peatones y los vehículos no motorizados, menos ruido, menos contaminación atmosférica, menos especulación inmobiliaria, menos estrés y la lista sigue. No es fácil, obviamente; pero cuando se piensa en un nuevo entramado de movilidad, también se piensa en los ciclistas y en los motociclistas.



El Popular confirmó además que desde el Municipio se trabaja en un viejo proyecto que fuera presentado por el ingeniero civil especializado en logística y transporte, Dante Galván, para concretar una forma efectiva, sustentable y rápida de transitar la ciudad.



Pedalear en red



Hace más de un año, Olavarría anunció su Red MUS (Movilidad Urbana Sustentable) luego de participar del concurso Ciudad para Personas, que tuvo por objeto presentar propuestas que contribuyan de manera sustancial a construir ciudades más humanas y sostenibles.



El masterplan establece una red de ciclovías de casi 35 kilómetros, así se puede acceder al 87 % de la planta urbana contemplando la bicicleta como medio de transporte y de recreación al mismo tiempo, incentivando un hábito saludable en condiciones de seguridad, comodidad e igualdad.



Una comunidad que tiene en cuenta a la bicicleta como medio de transporte es una sociedad más amigable, más sustentable, más sana, más tranquila, más limpia, más linda.