Informe de El Popular: los "precios esenciales" debutaron de manera parcial

129794

Información General

El programa que anunció el Gobierno nacional está en marcha, pero todavía no funciona a pleno. En el primer día de vigencia, en la ciudad se pudo encontrar muy poco de leche; además de arroz, cacao, tallarines, puré de tomate y galletitas.

Los "precios esenciales" comenzaron a regir con algunos inconvenientes y sin un gran surtido. De los 64 artículos que integran la canasta básica y que conforman la lista confeccionada para este programa que forma parte de Precios Cuidados; solamente algunos productos pudieron conseguirse durante el primer día de vigencia; un problema que no fue exclusivo de nuestra ciudad, sino que se dio en muchas otras localidades.

EL POPULAR pudo sondear en algunos supermercados que funcionan en Olavarría. El arranque de "precios esenciales" se había anunciado para ayer, pero hay tiempo de toda esta semana para que los comercios puedan nutriste de los distintos artículos, por lo que el programa estará en plena vigencia a partir del próximo lunes.

De todas maneras, "todo depende de la cantidad que envíen las empresas de las distintas marcas" que cerraron el acuerdo para formar parte de "precios esenciales", apuntaron a este Diario. Lo cierto es que ayer, en la ciudad se pudo encontrar muy poco de leche, además de arroz, cacao, tallarines, puré de tomate y galletitas.

En este contexto, ayer una reconocida cadena de hipermercados que tiene dos sucursales en Olavarría solamente pudo ofrecer al público la leche La Martona (la segunda marca de La Serenísima) a $37, además de yerba y galletitas. Para el debut, llegaron apenas cuatro packs de 16 sachets cada uno, por lo que se agotó en cuestión de horas.

Desde la Cooperativa Obrera contaron a Diario El Popular que debutaron con variedad de artículos, aunque no como hubiesen querido. "Hay muchos productos que todavía hay que dar de alta y hay otras marcas que no se están trabajando, por lo que esos artículos todavía no los tenemos", apuntaron.

De todas formas, pudieron ofrecer un buen surtido de productos en sus varias sucursales. Arroz Ala largo fino a $37,21; arroz Parboil largo fino a $22; cacao Barbacoa a $27,70; tallarines Regio a "$22,02; puré de tomate Arcos a $27,95; tomate perita en lata Arcor a $25,04; y galletitas Traviata de 101 gramos a $15,64; entre algunos otros artículos.



"Precios cuidados, producto esencial", es la nueva señalización con la que se identifican estos alimentos cuyo valor estará congelado hasta noviembre de 2019, una medida es obligatoria para que los consumidores puedan identificar los productos.



La nota completa, en diario El Popular