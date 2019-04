Carlos Roldán sobre los pasos a seguir: "se continúa con la investigación"

129797

Policiales

El jefe Distrital de Policía habló tras la detención de Roberto D'Amico en su casa de San Vicente. Agradeció la presencia de sus superiores y destacó la labor de la fiscal Viviana Beytía.





Carlos Roldán en 98 POP

Luego de la detención de Roberto D'Amico, titular de la UOCRA en Olavarría, el jefe Distrital de Policía Carlos Roldán, habló con los medios de comunicación presentes en compañía del comisario inspector Daniel Fernando Otero de la Jefatura Departamental Azul y del comisario inspector Juan Iturregui, del Comando de Patrullas Olavarría.

"La investigación empezó en el mes de agosto del año pasado" y ya tiene dos detenidos: Conrado y Brun. Posteriormente y por la ardua tarea que hizo y aprovecho la oportunidad para felicitar a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 de la Dra. Viviana Beytía con su equipo que trabajó excelentemente para llegar a esta situación que se logra la detención del señor Roberto Omar D'Amico, secretario general de la Uocra con sede acá en Olavaría en orden emanada por el Juez de Garantías Carlos Villamarín", completó Roldán.



Consultado sobre cómo sigue la causa aclaró "no me quiero aventurar. Seguimos con la investigación y me reservo a explicar de más y hacer un análisis profundo pero se continúa" aportando información a la Fiscalía.