Vidal presentará un paquete de medidas económicas para los bonaerenses ante la crisis

23.04 Para las PYMes, para los créditos UVA, para los consumidores

En el marco de los anuncios realizados por el gobierno nacional la semana pasada, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, lanzará este miércoles un nuevo paquete de medidas económicas que incluye el congelamiento de las tarifas de la luz y la suspensión de las hipotecas del crédito UVA.



El anuncio incluye:



-Congelamiento de la tarifa de luz

Los bonaerenses no tendrán aumentos en la tarifa eléctrica en lo que resta del año.



-Descuento del 50% en supermercados con Banco Provincia

A partir del miércoles 24 de abril se vuelve a implementar el beneficio del 50% de reintegro en los comercios y cadenas de supermercados adheridas en compras con las tarjetas Visa Débito, Visa Crédito y Mastercard Crédito del Banco Provincia. Como novedad, se aumentó el tope de reintegro a $2.000 que antes era de $ 1.500. Es decir, en una compra de $4.000 se reintegrará $2.000, en una de $2.000 se reintegrará $1.000 y en una de $5.500 se reintegrarán $2.000 (tope del beneficio).



-Topes para créditos hipotecarios UVA

Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2015, se han otorgado 17.500 créditos hipotecarios UVA a través del Banco Provincia, por $22 mil millones de pesos. Para acompañar a estas familias, el Gobierno Provincial implementará un mecanismo de evaluación para que las cuotas de los créditos hipotecarios no excedan el 30% del salario. También quedarán suspendidas las ejecuciones hipotecarias por 1 año y se condonarán los intereses punitorios.



-Líneas de crédito para la industria textil y del calzado

Desde el Banco Provincia, ya se brindaron más de $246 mil millones en líneas de crédito para impulsar el trabajo de las PyMEs de industrial textil y de calzado. El Banco Provincia va a sostener la línea de crédito y a lanzar nuevas con especial foco en estas dos categorías. Esto contempla una línea de descuento de cheques al 25% hasta 120 días para que no se corte la cadena de pagos y, para impulsar su producción, una nueva línea de capital de trabajo al 29% con tasa fija en pesos hasta 12 meses.



-Moratoria para deudas laborales con el Ministerio de Trabajo

Para aliviar a más de 30 mil PyMEs, el gobierno bonaerense presenta una moratoria para deudas laborales no judicializadas con el Ministerio de Trabajo para el 2019. Se condonará el 100% de los intereses de las deudas y se podrá abonar en un plan de pagos de 6 a 60 meses.

Una vez que las empresas ingresen en la moratoria se levantarán o suspenderán todas las medidas cautelares sobre PyMEs o empresas radicadas en la Provincia de Buenos Aires. Las empresas dejan de estar limitadas a ser proveedoras del Estado y podrán acceder a líneas de crédito del Banco Provincia, que por deuda estaban impedidas para hacerlo.



-Ley para la promoción de la competencia

La Provincia impulsará un nuevo proyecto de ley para promover la competencia, ayudar a las PyMEs a colocar más productos en los supermercados y garantizar que los bonaerenses puedan elegir entre más de una marca por producto, acceder a mayor variedad y mejores precios.

Entre los puntos principales, establece que estos comercios deben contar en sus góndolas con productos de no menos de 4 proveedores distintos por artículo. Así, los de una misma marca, proveedor o grupo económico de empresas (de cualquier manera vinculadas o integradas) no deberán superar el 30% del espacio de cada góndola.

Además, se deberá destinar 10% de espacio para productos de PyMEs lo que permitirá asegurar la pluralidad de marcas. El proyecto alcanza a mayoristas que no comercialicen sus productos exclusivamente, grandes superficies comerciales y cadenas de distribución.

Además, la ubicación en góndola deberá ser rotada periódicamente, de manera tal que toda la mercadería independientemente de su proveedor esté a una altura de visión horizontal -que es la más visibilidad brinda- durante el mismo tiempo.

Las sanciones para los establecimientos que se encuentren en infracción serán aplicadas según la gravedad de cada caso: apercibimiento, multa, decomiso, clausura o suspensión del Registro de Proveedores.