"Existe una falta de voluntad política para tomar medidas y llevar adelante cambios"

En el 2019 se suspendieron cerca de una veintena de fiestas realizadas en quintas y espacios privados, todas por diferentes irregularidades, pero hay una de ellas que se repitió en cada celebración: la presencia de menores de 18 años.



La suspensión de la fiesta nocturna que intentó llevarse a cabo el pasado sábado en el complejo de La Rural instaló otra vez el debate: la nocturnidad, los jóvenes, su relación con el alcohol y la falta de lugares nocturnos para que puedan ser asistidos por jóvenes de 16 y 17 años. No parecen existir respuestas, al menos por el momento.Las dificultades generadas en la relación noche - jóvenes no es una cuestión actual, ni mucho menos. Desde el año pasado, el sector político puso los ojos en ésta problemática e incluso el Honorable Concejo Deliberante creó su Comisión de Jóvenes y Nocturnidad con la concejalcomo presidenta. Se evaluaron posibilidades, se analizaron aspectos concretos y se formalizó un proyecto de ordenanza. Sin embargo, el mismo fue rechazado y todo quedó en la nada.En este contexto, la situación sigue complicada, con jóvenes que quieren salir a divertirse pero que aún no encuentran su espacio. El pasado sábado se repitió una vez más, las medidas de seguridad en la mencionada fiesta no fueron las mejores y la situación genera preocupación. Es que no aparecieron respuestas y mirar para otro lado podría ser un importante error. Así lo considera Victoria De Bellis, quien fue presidenta de la Comisión de Jóvenes y Nocturnidad del HCD durante el 2018."Es una realidad que nosotros diagnosticamos el año pasado mientras se hizo el trabajo en comisión con una amplia participación de diferentes actores; todos acordábamos en encontrar una solución porque", explicó. "Había que afrontar la situación y no se hizo", insistió.Desde la comisión, según Victoria De Bellis, se realizó "un trabajo serio, pero llegado al momento de debatirlo en el recinto, no se obtuvieron los votos ya que Cambiemos votó en contra al igual que Emilio Vitale, concejal del Frente Renovador"."Ante eso seguimos insistiendo, elevando proyectos a través del Concejo Deliberante Estudiantil y esperábamos una favorable recepción en cámaras de senadores y diputados, algo que finalmente y sorpresivamente no se dio", lamentó la concejal de Cuidemos Olavarría.La concejal Victoria De Bellis criticó con dureza el accionar del sector político local durante el 2018. "Conocíamos lo que pasaba y no se hizo nada. Hubo un diagnóstico detallado con el consenso de un montón de sectores relacionados a la nocturnidad pero nada pasó, existe una falta de voluntad política para tomar medidas y llevar adelante cambios que tiendan a una nocturnidad segura para los chicos", afirmó."Y ésto seguirá pasando en la medida que no se tome ninguna acción política que transforme ésta realidad", señaló la concejal de Cuidemos Olavarría.Luego, Victoria De Bellis habló de los cambios sociales y culturales que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, modificaciones que tienen que ver con el avance normativo que quiere implementar su espacio. "El esparcimiento nocturno es propio de la edad de los jóvenes. Hoy, a esos mismos jóvenes que no se les permite acceder a los boliches o bares, se les permite disponer de su propio cuerpo y tener otras responsabilidades como el voto político, entre otras", explicó. "Hay una gran contradicción en todo ésto y no está resuelta", declaró.En el cierre, la concejal criticó a la actual gestión de acuerdo a la problemática planteada. "Hacer algo relacionado a todo ésto fue una promesa de campaña del actual Intendente; prometió devolverle la noche a los jóvenes. Ahora espero que tengan algún tipo de iniciativa, sino nosotros desde nuestro espacio con José Eseverri estamos trabajando en equipo para encontrar una solución", cerró. "Es algo que nos preocupa pero no sólo a nosotros, sino también a los jóvenes y a los padres", concluyó.Durante las últimas horas, funcionarios del Municipio no quisieron dar declaraciones. No se refirieron a las criticas que dejó Jorge Consalvo , empresario y organizador de la fiesta clausurada el pasado sábado en el complejo de La Rural. Al mismo tiempo, sólo se limitaron a señalar que luego de labrar las actas correspondientes por la clausura del evento, la situación quedó en manos del Juzgado de Faltas, a cargo de la Dra. María Celia Alem.