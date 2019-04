129840

AUTOMOVILISMO. El presidente del AMCO Juan Carlos Traversa habló de la realidad de la entidad que hoy tiene 78 años

El dirigente puso a disposición su renuncia si es necesaria para un beneficio de la entidad. "La gestión no es viable sin apoyo municipal. A nosotros se nos terminaron las ideas frente a la crisis que atraviesa el país", resumió.

Momento delicado para la actualidad del Automóvil Moto Club Olavarría, que decidió postergar en 30 días la renovación de autoridades. "Tenemos que visualizar la problemática que hoy tiene el club. Se llegó a un punto de inflexión donde no es viable sin apoyo municipal, por eso el retraso de la Asamblea Ordinaria y la no resolución de continuar o no es porque se están llevando adelante gestiones", indicó el presidente Juan Carlos Traversa durante la tira semanal del programa Puesta a Punto que se emite por FM 90.7.



Para luego agregar: "Esperemos lleguen a buen puerto (las gestiones), ya sea para continuar nosotros o aparezcan socios con mayor 'creatividad' para mantener el club, tener un acercamiento al gobierno municipal, provincial o se abran puertas a alguna empresa. Espero que los gobernantes lo entiendan y que la sociedad respalde. Espero que no sea el comienzo del fin, como le ha tocado a otros autódromos".



Hasta el 7 de mayo será el tiempo límite para la presentación de la lista de socios que el 21 podrá ser, o no, la que conduzca los destinos de la entidad que tiene 78 años en la organización de competencias automovilísticas, siempre acompañando a la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).



Mientras tanto, Traversa y su grupo continúan en la gestión, donde enumeró los próximos compromisos que tendrá el Autódromo "Hermanos Emiliozzi", como son la cena del próximo martes "rumbo a los 80 años, los 100 Kilómetros de APPS y el posible retorno del TC Mouras. Hasta el último día vamos a cumplir con los compromisos asumidos para que haya una transición lógica", sentenció el dirigente.



Luego Traversa aseguró que su renuncia está disponible: "La institución está por sobre las personas y mi renuncia está a disposición. Hay que saber bajar los egos, poner los pies sobre la tierra y si mi renuncia beneficia al club, así será".



¿Puede haber alguna lista que se conforme antes del 7 de mayo? "No es fácil encontrar veinte voluntades que trabajen ad honorem. Nosotros lo hicimos con agrado, nadie nos obligó, armamos un lindo grupo y lo disfrutamos. Hoy por hoy se necesita el acompañamiento del Municipio, de la Provincia y es lo que estamos reclamando".



¿Por qué no se llega a tener el aporte para sostener el Autódromo? "Algo debemos estar haciendo mal como grupo o en mi caso como presidente. En los próximos días haremos distintas evaluaciones para saber la decisión que tomamos. El AMCO mantiene su autonomía en las decisiones. No es bueno hablar o tomar decisiones en caliente. Hoy (por anoche) no es un día de alegría. Espero que se mantenga el grupo, con o sin mi presidencia, o aparezca alguien con más creatividad, ya sea con dinero o más creativo. A nosotros se nos terminaron las ideas frente a la crisis que atraviesa el país. Hasta ahora nos autogestionamos, pero ya no es más viable, al menos durante esta crisis. Espero que los gobernantes lo entiendan y que la sociedad respalde, espero que no sea el comienzo del fin, como le ha tocado a otros autódromos".



La Asamblea



El Automóvil Moto Club Olavarría, que se fundó el 22 de febrero de 1941, por lo que tiene 78 años de vida, realizó anoche la siguiente convocatoria:



De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 inciso F del estatuto, la Comisión Directiva del Automóvil Moto Club Olavarría convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria, que se realizará el 23 de abril de 2019 a las 20.30 horas en el restaurante cantina del Autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, para tratar la siguiente orden del día.



1) Explicación de las razones por las que se llamó a Asamblea Ordinaria pasados los 90 días que prevé el estatuto. Situaciones especiales y generales que motivaron ello. 2) Consideración de la memoria, balance general, revalúo contable, cuentas de pérdidas y excedentes, aprobación de gestión e informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al 77º ejercicio comprendido del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.



3) Designación de cuatro socios presentes para formar la comisión escrutadora de la elección de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 4) Designación de tres socios presentes para firmar el acta de la Asamblea juntamente con el presidente y el secretario.



5) Elección de seis directivos titulares por dos años en reemplazo de los señores Juan Carlos Traversa, Marcelo Vidal, Gustavo Tolosa, Antonio Lovecchio, Mario Domínguez y Juan Picazo por finalización de mandato. Tres revisores de cuentas titulares y tres revisores de cuentas suplentes por finalización de mandato, todos por un año. 6) Agradecimientos.