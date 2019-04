"Comerciantes Unidos" renovaron críticas por el estacionamiento medido

129862

Información General

Los integrantes de la agrupación brindaron una conferencia de prensa en la Biblioteca 1º de Mayo. "Nos han quitado los clientes que son nuestro motor fundamental y principal", dijeron.

Integrantes de la agrupación "Comerciantes Unidos" brindaron una conferencia de prensa en la Biblioteca 1º de Mayo. Ratificaron allí que el nuevo sistema de estacionamiento medido les genera fuertes perjuicios: "Nos han quitado los clientes que son nuestro motor fundamental y principal", lamentaron.

Y se quejaron por haber recibido una respuesta municipal al petitorio que habían presentado, el día después que el Municipio comunicara a través de los medios la reducción del horario pago, que a partir del 13 de mayo en vez de regir de 9 a 20, estará en funcionamiento de 9 a 18 para la Zona 1.

Mostraron su malestar y calificaron de "bastante irresponsable porque no nos dieron una respuesta formal y nos tuvimos que enterar por los medios". Y criticaron que si bien la medida representa una mejoría, "no llega a las expectativas que teníamos", ni da respuesta a otros puntos que habían solicitado como "la rebaja del 50% en la hora, 25 minutos de gracia y que la falta de pago no pase directamente a multa".