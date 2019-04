La seguridad parte de un sistema con la mejor tecnología

129870

Información General Día del Trabajador de la Seguridad Privada

Tener mayor control y brindarles más seguridad a los clientes se transformó en uno de los principales objetivos de la empresa Alarmas Wilt. Y la actualidad muestra que a partir de una tecnología de avanzada el mismo cliente puede estar viendo lo que ocurre en su casa o en su quinta o en su campo, en tiempo real, junto con los operarios de Wilt.

"Uno de los productos que hemos presentado a los clientes y que dimos a conocer en la muestra Expovivienda que se realizó en abril pasado en el CEMO es el tema de las alarmas -como lo hacemos siempre, en realidad- ya que permanentemente estamos protegiendo con lo nuevo de la tecnología, exterior sobre todo, que se llama detección en primera línea. Esto significa que se detecta al intruso lo antes posible para evitar los daños, ya que si lo detectamos cuando está en el perímetro y llegó a la ventana de la vivienda entonces vamos a evitar el robo pero la ventana la va a romper. Entonces ahí el cliente debe afrontar un gasto de reparación, por lo que a eso queremos evitarlo. Entonces, logrando una detección temprana evitamos la rotura" contó Guillermo Constantino sobre las novedades que su empresa, Alarmas Wilt, hacen que su nombre esté siempre presente en el mercado y que en forma permanente esté en el podio de las que trabajan por y para la seguridad de la comunidad.



"Gracias a la tecnología y a que tenemos buena calidad de Internet y muy buen acceso desde 4G, tenemos todo lo que se relaciona con las cámaras con manejo propio desde los celulares, ya que desde allí se puede controlar todo. Cada usuario puede tener en su celular todo el sistema y así accede en el momento que quiera, teniendo Internet en el lugar, ya que conectamos las grabadoras DVR que tienen un disco rígido donde se guarda toda la grabación -de acuerdo con la cantidad de cámaras y a la capacidad del disco- de los últimos treinta días. Está así el permanente ingreso del usuario al sistema en tiempo real, pudiendo también ver las imágenes en backup, que es lo que se guardó. Asimiso, se puede encontrar por fecha y horario para ver qué fue lo que ocurrió. Allí tendrá las imágenes guardadas de su vivienda o establecimiento que está siendo controlado por nuestro programa" agregó Claudia Wilt, esposa de Guillermo ya que entre ambos son quienes lideran y conducen esta reconocida empresa de alarmas y monitoreo de nuestra ciudad.



"Un valor agregado que tenemos en cuanto al monitoreo -explicó Constantino- es cuando nosotros monitoreamos las alarmas, en el momento en que se dispara la alarma, si el usuario tiene las cámaras compatibles recibimos en la estación de monitoreo una imagen en tiempo real de lo que está pasando. Entonces sabemos a ciencia cierta si en el lugar hay un intruso o se trata de un disparo accidental", explicaron.



Es decir que tanto el propietario como Alarmas Wilt están viendo lo mismo en el mismo momento...



Así es. El propietario lo puede mirar cuando quiera, pero en el caso nuestro no podemos entrar a petición del usuario sino que el sistema de alarma nos envía la imagen. La recibimos y cuando salimos ya no podemos volver a entrar y mirar, porque eso es propiedad exclusiva del usuario. Entonces tenemos una imagen en tiempo real del disparo de alarma, y si se vuelve a disparar nos envía una nueva imagen.



¿El cliente de ustedes tiene una app en su celular y desde allí controla su propiedad entonces en el momento que lo desee?



Exactamente. Así funciona. Tiene una app en el celular, ingresa directamente a su propiedad y observa todo. Si tuviera más de una propiedad con cámaras hay un programa que se provee junto con el sistema al que puede entrar, por ejemplo, a dos cámaras de una casa y a dos cámaras que se instalaron en una quinta de fin de semana. Y tener las imágenes en tiempo real en su celular; estará viendo las dos cosas a la vez, ya sea en una casa, quinta, oficina o empresa.



También está resguardado que si se va de vacaciones, ya que ustedes están trabajando permanentemente porque está resguardado, protegido y controlada su propiedad, además, Alarmas Wilt asiste...



Correcto. Nosotros hacemos todo lo relacionado con lo que son alarmas con la asistencia de nuestros móviles, con personal propio. Y, por otro lado, el cliente tiene en su celular el control de las cámaras. Se puede entrar desde el mismo celular para ver lo que pasó o tener en tiempo real lo que está sucediendo en su propiedad. Este es un sistema que ya tiene años de aplicación, se está modernizando inclusive y se va ofreciendo otra calidad, ya que los streeming que se van pasando son más rápidos. Así se logra que tenga mayor calidad de imagen con menor consumo. Ahora, todo lo que se coloca es HD por lo que se tiene la posibilidad de tener una buena calidad de imagen en el celular o en una computadora, aunque el celular hoy le está ganando a las PC, pero también se puede bajar el programa a una notebook, por supuesto. Nosotros probamos buscar imágenes al mismo tiempo en celular y en una computadora, y es más rápido el programa en el celular.



¿La tecnología de avanzada del sistema, se adapta tanto a una casa en la ciudad como en el campo?



Sí. Precisamente lo que presentamos en Expovivienda, por ejemplo, fue parte de esta nueva tecnología que es la de imagen, donde el cliente más allá de obtener una imagen porque la alarma se disparó un infrarrojo o un sensor de lo que está pasando en su propiedad. Este es un programa de alta calidad y eficiencia, y que puede tener una imagen de lo que ocurre en tiempo real. Y así no tener que depender de que le avisen y no saber nada de lo sucedido o no poder verlo. Entonces estas son las nuevas tecnologías que nos permiten acceder al sistema, ya que hay un equipo con más potencia -que son los domos-, que se necesitan operar y desde el mismo celular puede operarlo haciendo un paneo con el sistema PTZ. Esto le permite hacer un zoom, acercarse, mover hacia arriba o hacia abajo y hacia los laterales, como se utiliza en el monitoreo ciudadano. Esos mismos domos, con esa misma calidad de imagen, el usuario puede tenerlo en su teléfono y desde ahí controlar todo. Se puede tener en establecimientos rurales, ya que los domos se colocan en antenas altas y desde ahí tiene 360 grados de imagen de todo lo que está pasando en el establecimiento, controlando las tranqueras, las mangas, los galpones, todo desde un mismo lugar.



¿Esto se puede utilizar en viviendas, negocios, quintas y en zonas rurales, entonces, de la misma manera?



Así es. Esto es aplicable a todos esos lugares. En zonas rurales dependemos de Internet, del acceso que tengan en ese lugar. Nosotros no proveemos Internet, pero sí trabajamos con gente que anda muy bien en eso y entonces logramos lo que necesitamos de ancho de banda. Eso permite que cuando se necesite, el programa funcione.



¿La gente de campo está descubriendo y aprovechando esta posibilidad?



Sí. La gente de campo lo está aplicando. Y ahora hay otra ventaja: DirecTV provee Internet para los lugares alejados. Por ahora el ancho de banda es muy poco, pero estamos logrando igualmente traer imágenes. Antes no se podía llegar con las imágenes, pero ahora estamos avanzando notablemente en esto con un muy buen enlace.



La tecnología aporta lo suyo para mejorar en todos los aspectos...



Sin dudas. La calidad de las imágenes es mucho mejor cada día y, más allá del momento que estamos viviendo ya que todos los costos están relacionados con el valor del dólar, los precios están bajando. La tecnología es mejor a un costo que está igual que hace cinco años, por lo que todo es más accesible. Antes era impensado tener cámaras, grabadoras, pero ahora no. La gente tiene el programa en sus celulares y también en el televisor de sus casas, por lo que ahora si escucha un ruido en el frente o en el patio no tiene que exponerse, sino que prende el televisor y podrá ver lo que ocurre afuera, en el perímetro de la casa.