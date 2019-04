Afirman que la autovía de la Ruta 3 va a un ritmo "demasiado lento"

La autopista sobre la Ruta Nacional 3 avanza a pasos muy lentos. Según el, de la Fundación CEDA, de Azul, "los trabajos que se están haciendo son muy pocos, pero algo se está realizando", dijo aLuego detalló algunos de esos "trabajos", como los denominó. Por ejemplo, "en, a ritmo muy lento, demasiado, pero se está haciendo movimiento de suelos aunque no con un avance significativo. Hay mucha maquinaria en Azul y ya está armada la nueva planta de asfalto. Pero, repito,", añadió.Un mes atrás, el titular de la Cámara de la Piedra de la Provincia, suponía que la obra "estaba en el freezer" porque no aparecían los inversores por la causa de los cuadernos que mostraba las coimas supuestamente recibidas por funcionarios del gobierno kirchnerista de parte de los empresarios de la obra pública.Existió otro dato y fue que el ministro de Hacienda,, anticipaba que "por este año no va a firmar bonos, y las PPP funcionan a través de éstos, por lo tanto, si por todo ese tiempo no habrá bonos, las empresas no podrían comenzar", dedujo oportunamente el ingeniero Núñez.Sin embargo, y también Andrich dijo algo similar, las obras iniciadas en las rutas 7, 8 y 5, tanto Vialidad Nacional como Provincial las estaban continuando.Ahora, las empresas concesionarias están haciendo el movimiento de suelo en algunos tramos e insinuando que los trabajos intensivos podrían comenzaar en cualquier momento, aunque Andrich supone que hasta que no se resuelva la causa de los cuadernos, "las inversiones no van a llegar".