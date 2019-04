Murió el padre de Emiliano Sala

129915

Información General

Horacio tuvo un infarto durante la madrugada. La noticia fue confirmada por Julio Müller, intendente de la ciudad de Progreso.

La tragedia volvió a golpear a la familia del futbolista Emiliano Sala. A tres meses de la muerte del jugador, este viernes se conoció el fallecimiento de su padre, Horacio Sala.

La noticia fue confirmada por Julio Müller, intendente de Progreso: "El 2019 no deja de sorprendernos con estas noticias en este pueblo. A las 5 de la mañana me llamó la señora, la pareja de Horacio, me dijo que él estaba muy descompuesto y que estaban los médicos ahí; yo vivo a cuatro cuadras, pero cuando llegué a su domicilio ya había fallecido".

Horacio, que actualmente vivía en Progreso con su actual pareja, murió a los 58 años a raíz de un paro cardíaco, según confirmó el jefe comunal en diálogo con Novaresio 910, programa que se emite por Radio La Red.

"Lo de Emiliano fue algo que nunca pudo superar. Cuando se encontró el cuerpo se pensaba que se podía cerrar el círculo. Pero me imagino que para ellos, con todas las noticias que salieron a la luz sobre el piloto o que ahora el club (Cardiff) no quiera pagar debe ser muy difícil", aseguró.

La última aparición pública del papá del ex futbolista del Nantes había sido en febrero, cuando se enteró de que el avión había sido encontrado en el Canal de la Mancha. "No lo puedo creer.... Esto es un sueño... Un mal sueño... Estoy desesperado", sostuvo en declaraciones a Crónica TV. (Fuente: Infobae)