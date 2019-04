"Nos encargamos de que el trabajador no sufra accidentes ni enfermedades"

130001

Información General Día de la Seguridad e Higiene

Bruno Marti, técnico en la empresa Concientizar, habló con El Popular. La misma brinda su servicio en varios puntos del país incluída Olavarría.

"En la empresa hago las visitas a las empresas para seguir a diario su legajo, respecto de las cosas que van pidiendo la Superintendencia y las ART. Concientizar brinda su servicio a varias empresas en distintos puntos del país y también hay varias en Olavarría. Por ejemplo, atendemos empresas en Córdoba, Santa Fe, Gran Buenos Aires; hay empresas mineras y petroleras a las que le brindamos servicios, así como metalúrgicas (que se dedican a montajes por ejemplo) que son contratadas por grandes empresas como Loma Negra, donde hoy estoy supervisando una obra en L´Amalí, que es la extensión de un galpón, donde se hace el montaje y se tiene en cuenta la parte civil" comenzó explicando Bruno Marti (30), técnico superior en seguridad e higiene, y que es supervisor en la empresa Concientizar.



"Dentro de esa supervisión, nos encargamos de brindarle al trabajador un buen ámbito laboral para que no sufra ningún accidente ni ninguna enfermedad. Nos ocupamos integralmente en la salud, ya que se les brinda capacitaciones y también charlas en donde se les sugiere cómo mejorar su trabajo. No somos especialistas en su trabajo, sino que vemos cómo trabajan y allí cuando encontramos alguna falla tratamos de mejorar todo, para evitar accidentes y a largo plazo no tenga ninguna enfermedad profesional. Lo que hacemos es prevención, tanto accidentes como enfermedades a futuro" siguió diciendo Marti.



Por supuesto, como en todo trabajo, en Concientizar también se forma un equipo para afrontar la actividad diaria de manera profesional y responsable. "Sí, es un equipo en el que nos apoyamos continuamente y si surgen dudas le preguntamos al compañero. Gracias a Dios hemos formado un lindo grupo" agregó Bruno, quien hace siete meses que ingresó a Concientizar.



"Hace muchos años no se hablaba de seguridad e higiene en el trabajo, pero luego eso fue cambiando. No se veía a este tema como una seguridad en el trabajo sino como un gasto por parte de la empresa, pero hoy en día es diferente porque salieron leyes para implementarla y es necesario tener seguridad e higiene, fundamentalmente por todos los trabajadores. Es una ayuda, una prevención. Y eso se hace en empresas de diferentes rubros, como petroleras, mineras, tornerías, panaderías inclusive, así como metalúrgica por ejemplo. Estamos capacitados para brindarles nuestro servicio a muchas empresas" afirmó el técnico de Concientizar.



"Nosotros, a medida que empresas grandes como YPF -por ejemplo- brindan capacitaciones, nos invita y también aprovechamos para incorporar conocimientos, porque es de su propio trabajo y nos ayuda a conocerlo más todavía. A su vez, cada uno de nosotros tratamos de superarnos permanentemente y en mi caso estoy haciendo la licenciatura en seguridad e higiene y espero recibirme dentro de poco. Nosotros aprendemos de la gente, además de capacitar a los trabajadores" explicó Bruno, quien se recibió de técnico en la Escuela Normal donde funciona el Instituto Nro. 130, en 2017. Pero a fines del año anterior comenzó a ejercer la carrera, y luego se abrió una puerta muy importante en Concientizar para desarrollar su carrera.



"Cuando vamos a una empresa hablamos con todas las partes que componen la misma, observamos sus trabajos y les pedimos que nos expliquen sus tareas específicas. De esta manera comenzamos un primer vínculo con ellos, seguimos proponiéndoles que nosotros formaremos parte de su equipo de trabajo, que nuestro único fin es salvaguardar su integrar psicofísica, que nuestra función es trabajar en la prevención de accidentes y en la prevención de enfermedades profesionales, y que si trabajamos en equipo todo esto será posible. Queremos que se concienticen en que deben trabajar de forma segura, con buenas condiciones laborales, ya que cada día deben regresar sanos y salvos a sus respectivos hogares, porque detrás de ellos hay una familia a la que deben responder, mantener y cuidar", terminó diciendo Bruno Marti.