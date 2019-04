El Banco Central reforzará la intervención en el mercado cambiario

130034

Decidió este lunes "reforzar el sesgo contractivo de la política monetaria". Si el tipo de cambio se ubicara por encima de $ 51,448, el BCRA incrementará de US$

150 a US$ 250 millones el monto de la venta diaria.



El Banco Central anunció este lunes que ante la "volatilidad" que el tipo de cambio experimentó en los últimos días, podrá vender dólares incluso dentro de la zona de no intervención establecida meses atrás. Se trata de una nueva estrategia con la que la autoridad monetaria busca llevar tranquilidad a los mercados.



Si el tipo de cambio se ubicara por encima de $ 51,448, el BCRA incrementará de US$ 150 a US$ 250 millones el monto de la venta diaria estipulada hasta ahora, mientras podrá realizar ventas de dólares "aún si el tipo de cambio se ubicara por debajo del tope superior, "cuyo monto y frecuencia dependerán de la dinámica del mercado".



El Comité de Política Monetaria (Copom) del Central informó al respecto que decidió "reforzar el sesgo contractivo de la política monetaria, interviniendo en el mercado cambiario para reducir más agresivamente la cantidad de pesos y de esta manera contribuir al adecuado funcionamiento de dicho mercado".



Las modificaciones al régimen monetario-cambiario vigente se adoptaron "dado el aumento de la volatilidad cambiaria observado en los últimos días", indicó un comunicado. Las intervenciones "tendrán lugar tanto dentro de lo que se había definido hasta ahora como Zona de No Intervención (ZNI), como fuera de la misma".



El BCRA, asimismo, "podrá determinar la realización de intervenciones adicionales para contrarrestar episodios de excesiva volatilidad si lo considerase necesario". En todos los casos, el monto de pesos resultante de estas ventas será descontado de la meta de base monetaria.



De esta manera, las medidas "posibilitan la absorción de liquidez de pesos cuando el tipo de cambio se ubique por debajo de $ 51,448 e intensifican dicha absorción cuando el precio del dólar se ubique por encima".



El Copom confirmó además su decisión de no comprar divisas hasta junio de 2019 si el tipo de cambio se encontrara por debajo de $ 39,755.



Las resoluciones fueron adoptadas con la aprobación unánime de los miembros del Copom: el presidente, Guido Sandleris; el vicepresidente, Gustavo Cañonero; la vicepresidenta segunda; Verónica Rappoport; Enrique Szewach, director designado por el directorio del BCRA; y Mauro Alessandro, subgerente general de Investigaciones Económicas. (DIB)