"Soy un tipo grande, vivo solo y no tengo nada"

Información General Ismael perdió todo en un incendio

Habló con Canal Local y contó la extrema situación de vulnerabilidad que atraviesa tras tomar fuego su vivienda. Solicita el apoyo del Municipio y la comunidad. Perdió todo.



"Me acosté un ratito a dormir la siesta y se me prendió fuego un sillón y cuando me quise despertar ya estaba todo incendiado", dijo Ismael que perdió todo por la acción del fuego,



En diálogo con Canal Local dijo que "por dos días no pude recuperarme, la casa y las cosas son de mi madre. Perdí todo y no puedo comprarlas yo porque soy jubilado y no me alcanza la plata. El techo no sirve más porque está todo quemado y hay peligro que se derrumbe".



"Una chica de 25 años me regaló una heladera ¿y el Municipio qué hace?" dijo con vehemencia preguntándose cuál es el rol del Estado en estos casos. Agradeció el apoyo de amigos y vecinos que lo sostuvieron.



Adolfo Ismael Rojas sufrió el incendio de su casa el viernes por la tarde. La misma está ubicada en el barrio Villa Mailín en calle Buenos Aires 1679. El siniestro se generó desde una salamandra y afectó la totalidad de la vivienda.



Explicó que ese mismo día, una asistente social del Municipio estuvo en su casa prometiendo volver el lunes para solucionar el drama del techo que se encuentra frágil, pero el hombre aseguró que no regresaron desde el área comunal.