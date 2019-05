Intentó robar una carnicería pero el dueño lo impidió

130157

02.05 | Policiales

El dueño del comercio dialogó con EL POPULAR y comentó que "el delincuente salió corriendo y se subió a un moto que lo esperaba afuera".



Este miércoles a las 20.15, en una carnicería ubicada en Celestino Muñoz y Rufino Fal, intentaron robar el comercio pero el propietario lo impidió y las cmámaras de seguridad grabaron el momento.



EL POPULAR Medios dialogó con el dueño del comercio quien comentó el dificil momento que le tocó vivir. "Entro un cliente a comprar, un chico. Cuando sale del negocio el ladrón estaba afuera y lo hace entrar, me pide plata, me muestra un arma y me amenaza agarrando al chico que estaba en el negocio".



Respecto a como lo asustó explicó que "grité y golpeé una cuchilla en una mesada, se ve que se asustó y salió corriendo". Según le aseguró un vecino "afuera lo esperaba otro en moto".



"Enseguida llamé a la policía y se acercaron en minutos. Después me pidieron la grabación para poder identificar al delincuente", cerró el comerciante.