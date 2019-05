Club Loma Negra: "Hoy es espacio de encuentro, socialización y contención"

130159

02.05 Mayo mes de festejo por su 90º aniversario

La entidad cumple 90 años y durante todo este mes de mayo realizará actividades deportivas, recreativas y sociales para celebrarlo. Un espacio lleno de historias, que forjó la identidad del pueblo y que sigue en pie rumbo al centenario.

"Es una indiscutible fuente de lazos comunitarios que forjan marcados sentimientos de pertenencia", comentó Valeria Milía respecto al Club Loma Negra que está cumpliendo 90 años de vida. La delegada de la localidad e integrante de la comisión, comentó cuál es la situación actual y los desafíos a los que se enfrentan para mantener adelante un espacio con tanta importancia para los vecinos.

"Es una entidad histórica. Se está trabajando para potenciarse como lugar de contención y los chicos abandonen el uso abusivo de la tecnología y la práctica del deporte les permita desarrollar valores nobles y honrados", manifestó Milía.



Con la nueva comisión que se ha formado, y el trabajo coordinado con las subcomisiones, han logrado consolidarlo como "espacio de encuentro, socialización y contención y venimos trabajando para que sea lugar para desarrollar las tradiciones comunitarias y construir lazos".



El financiamiento



Desde que Loma Negra pasó a manos de la empresa Camargo Correa, la firma se deslindó del mantenimiento de la totalidad del club y hubo que buscar una nueva solvencia económica. Así fue como el trabajo y el aporte de los socios y vecinos tuvo que incrementarse.



En la actualidad, "Loma Negra hace aporte considerable para mantenimiento de instalaciones del club, paga servicios y sueldos de cuatro empleados pero el resto de los recursos que se generan para que sigan existiendo diferentes deportes es a través de actividades y jornadas que hacen las subcomisiones", explicó Milía.



El Club Loma Negra siempre se ha caracterizado por las instalaciones y el espacio natural que lo rodea. "Estamos trabajando mucho en lograr que los chicos vuelvan al club y puedan pasar su tiempo allí", dijo y para eso sumaron más disciplinas, "antes se pensaba solo en el fútbol, el tenis, el básquet y en la actualidad se enseña taekwondo, acrobacia en tela, spinning, funcional también". Al mismo tiempo contó que "estamos trabajando para recuperar la época dorada del tenis, poder recuperar las canchas".



Los festejos con actividades



El 11 y 12 de mayo se realizará el Tercer Torneo de Tenis sub 8, sub 10 y sub 12 de la Nueva Federación de Tenis.



El 12 de mayo habrá encuentro de Escuelitas de Fútbol Menor para todos los clubes y equipos interbarriales. Será para categorías 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.



El 18 de mayo será el Encuentro de Escuelitas de Básquet y el torneo 3 vs. 3.



El 25 de mayo será el evento en el salón de fiestas del club desde las 18 horas. Habrá muestreos de patín, telas, acrobacia, spinning, taekwondo y funcional.



El 31 de mayo será la misa en la Parroquia Santa Elena desde las 19 horas en memoria de socios, simpatizantes y dirigentes fallecidos. Además se colocará una palma en la estatua deportiva del Club.



Para finalizar, el 1 y 2 de junio se hará un Torneo de Bochas para tríos con premios a los campeones y subcampeones.