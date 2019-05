Concejales de la oposición mostraron preocupación por el cierre de un área de Anses

130188

Política Sin el apoyo de Cambiemos

Tras una hora de debate plagado de cruces entre concejales de la oposición, se dio curso a la comunicación presentada por el titular de Foro Olavarría, Eduardo Rodríguez.



Pasadas las 11.30, el Concejo Deliberante llevò adelante una sesión especial que fue pedida por el bloque Cambiemos y con ello se adelantó el tratamiento de la modificación de la Tasa de Seguridad e Higiene que impulsó el intendente Galli.



El primer dato de la jornada es que el concejal oficialista Alejandro Gregorini no está presente, sino que en su reemplazo se encuentra la actual subsecretaria de Comunicación Cecilia Krivochen.

Posible cierre de cómputos de Anses



En el público se encuentraron unos 15 trabajadores de ANSES en el marco de la preocupación por el traslado del centro de cómputos del oganismo nacional a la delegación de Tandil.



Allí se ubicó el por entonces ex concejal eseverrista Julio Frías, quien días atrás se mostró acompañando a Eduardo Rodríguez en apoyo a la campaña para proponer a Sergio Massa como candidato a presidente.

Por este mismo tema, este viernes se trató la comunicación de Foro Olavarría de aquel edil. El mismo solicitó al Ejecutivo municipal que realice gestiones para evitar la medida.



En la iniciativa del concejal Eduardo Rodríguez se toma en consideración que "hacen vislumbrar serios inconvenientes para los trámites de miles de vecinos y beneficiarios", ya que impactará en que "no podrán terminar sus trámites en Olavarría lo que representa un gran inconveniente para sus destinatarios".



Se incluyó en el articulado la "preocupación respecto de la media tomada por las autoridades de Anses, debido al perjuicio que ésta pudiere ocasionar a la jerarquía lograda por la UDAI Olavarría" y que "Galli realice las gestiones ante las autoridades de Anses a fin de reevaluar la medida adoptada".

Durante el debate el propio Rodríguez dijo que "la preocupación tiene que ver por los problemas que van a tener los olavarrienses", en caso del traslado del área de la vecina ciudad. Previamente hablaron Alicia Almada de Unidad Ciudadana y Marcelo Latorre del Copebo.

El eseverrista Einar Iguerategui hizo referencia a los problemas que acarrea para trabajadores y jubilados y terminó aplaudido por el público presente.

Posteriormente, el edil Juan Sánchez, del unibloque de Los Trabajadores detalló en 2018 se tramitaron en Olavarría alrededor de 3720 jubilaciones, mientras que en lo que va de 2019, ya se contabilizan 1056. Además destacó el "trato personalizado" con el trabajador de Anses lo que evita pérdida de tiempo para los futuros jubilados.

A su turno, Celeste Arouxet adelantó que el bloque Cambiemos no votará el proyecto porque opinó "es un tema meramente político". Al mismo tiempo leyó en plena sesión las declaraciones públicas realizadas por el titular de Anses Olavarría, Marcelo Fabbi, en diario El Popular quien aseguró que no "habrá reducción de personal y los jubilados no van a tener que viajar a Tandil". Luego de eso, los ediles le respondieron a la edil oficialista".

Finalmente,Luego de eso se produjo un cuarto intermedio.