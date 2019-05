Macri inauguró un oleoducto en Vaca Muerta

130189

Política Neuquén

En el lugar dijo que "este es un año bisagra" para la Argentina además de que "es momento de tener generosidad, sentarse alrededor de una mesa y acordar".

El presidente Mauricio Macri dijo hoy que "es momento de tener generosidad, sentarse alrededor de una mesa y acordar" políticas básicas para "llevar tranquilidad y futuro a la casa de todos los argentinos", al encabezar la inauguración del oleoducto Loma Campana-Lago Pellegrini en Vaca Muerta."Firmemos de nuevo consensos sobre las cosas básicas que vamos a respetar, herramientas que nos permitan decirle al mundo que esto que empezamos vamos a continuar. Para eso nos falta generosidad", sostuvo Macri desde Neuquén. "Es un momento de tener generosidad, de sentarse en una mesa y acordar, llevar tranquilidad, llevar futuro a la casa de todos los argentinos", planteó."Este es un año histórico, bisagra, donde se define si tendremos 25 años de crecimiento o volvemos a sumirnos en la oscuridad o la confrontación", aseveró. Y agregó: "Es importante clarificar quiénes somos realmente los que queremos apostar a ese futuro distinto".El Gobierno avanza en una declaración conjunta con parte del peronismo como señal a los mercados: el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, negocia un borrador de 10 puntos con políticas de estado con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el senador Miguel Pichetto. También habló con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, aunque no con sectores cercanos a la ex presidenta Cristina Fernández ni con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien fue crítico del acuerdo.La intención de la administración Macri, más allá de diezmar la eventual candidatura de Cristina, fue elaborar un compromiso entre el oficialismo y la oposición para "dar certezas" a la sociedad en medio de la difícil situación económica y garantizar gobernabilidad, tanto para el tramo final del actual mandato como para el próximo Presidente, que resulte elegido el 27 de octubre.Entre los puntos destacados del borrador están el "respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión" y el "cumplimiento de las obligaciones" con acreedores.(DIB)