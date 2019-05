Prisión preventiva para el hombre acusado de atacar y herir a su ex pareja en Loma Negra

130225

Policiales

La fiscal solicitó además en las últimas horas la elevación a juicio de los hechos denunciados entre abril del año pasado y fines de marzo, cuando detuvieron al agresor, de 39 años. "Quiero saber qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo va a estar en prisión", planteó su ex pareja, con quien tiene 3 hijos.

Importantes novedades se conocieron en el transcurso de las últimas horas en el marco de la causa por diversos hechos enmarcados en contexto de violencia de género, que tienen como víctima a una joven madre domiciliada en Loma Negra.



Desde "hace un mes no tengo novedades, no me llamaron, no me citaron. Quiero saber qué es lo que va a pasar y quiero una audiencia urgente para lograr la tenencia de mis hijos", narró la mujer a EL POPULAR.

El imputado por varios delitos y que actualmente se encuentra alojado en una sede carcelaria bonaerense es Héctor Daniel Bahía, alias "King Kong", de 39 años, quien fue demorado por efectivos policiales en la vereda de una vivienda de Villa Alfredo Fortabat a fines de marzo, mientras golpeaba a su ex pareja, Luján Cos, de 30, con quien tiene tres hijos de 9, 6 y 4 años. Pocos días después el Juzgado de Garantías dispuso la detención de Bahía, bajo las imputaciones de "violación de domicilio", "lesiones agravadas" y "atentado y resistencia a la autoridad" en contexto de violencia de género.

Bajo la misma carátula es que el juez Carlos Villamarín confirmó la prisión preventiva para el acusado, tras la requisitoria elevada por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10, fiscal Viviana Beytía, en la que se encuentra además la Secretaría de Violencia de Género a cargo de la doctora Verónica Colombo. A la par, desde la UFI 10 se requirió al Juzgado de Garantías la elevación a juicio de esta causa, luego de que se diera por finalizada la etapa investigativa.