Mirá todo lo que AcercArte tiene este domingo

El centro de la ciudad se viste de cultura durante el fin de semana. Conocé todas las actividades previstas para este domingo.



Este domingo las actividades comenzarán a las 15 con el cine 360 "Viaje salvaje a La Tierra" y continuarán con el cine móvil "Tadeo, el explorador perdido 2: El secreto del rey Midas", De Enrique Gato y David Alonso.

A las 15.30 se prevé el cirso con una coreografía llena de acrobacias, destrezas y color a cargo de los artistas más talentosos ¡y flexibles!.

Y a las 15.45 "Historias fabulantásticas" estará en la biblioteca con un espectáculo de narración oral para toda la familia desopilante e interactivo, con versiones renovadas de los cuentos clásicos.

A las 16, cine 360 con "Fronteras del universo", una travesía hacia los confines del espacio que parte desde nuestro vecindario, el Sistema Solar, y pasa por nebulosas, estrellas y galaxias hasta llegar a los límites de nuestro conocimiento del cosmos.

A las 16.30 el Hombre Orquesta ofrecerá un espectáculo de variedades participativo, que combina el humor musical con la comedia física, las artes circenses y las clownescas.

Para las 17.15 llegará "Dinosaurios" en cine 360. Una aventura emocionante que nos transporta millones de años atrás en el tiempo para conocer el origen de los dinosaurios y responder muchas preguntas. ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? ¿Cómo se extinguieron? ¿Existirían los seres humanos si no hubieran desaparecido los dinosaurios?

Y nuevamente se ofrecerá el taller de circo. "Mamá se fue de viaje" se proyectará en el cine móvil y a las 17.45 se dará la charla con el escritor y periodista Marcelo Fernández Bitar sobre "Literatura y rock".

A las 18 llegará "Universo Cerati" en cine 360. A las 18.45 llegará el show de circo con malabares y acrobacias sorprendentes, en un espectáculo con toda la magia del circo. Y "Pink Floyd - The Dark Side of the Moon" estará en coine 360.

A las 19.15 llegará el stand up de la mano de Mariano Potel, un reconocido comediante, referente del género en Argentina. Desde hace casi una década se caracteriza por un humor basado en el absurdo y un estilo todoterreno que se adapta a todo tipo de público.

Y alas 20, en el escenario cerrarán Los Pericos con toda su música. Más de tres millones de discos vendidos y tres mil presentaciones en vivo consagran a Los Pericos como una de las bandas más importantes en la historia del reggae/rock latino.

A las 21.30, en el Teatro Municipal se presentará Fabián Vena con su obra "Conferencia sobre la lluvia".