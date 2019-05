Pedro De la Vega: la paloma de la galera

130282

Lo convocaron para el mundial Sub 20 en Polonia. Pepo De la Vega se crió en El Socavón y a los 14 vivía solo en la pensión de Lanús. Su primer gol en primera fue una semana atrás. Y estudia en la UADE. Europa lo mira. El almorzó con Mirtha Legrand y disfrutó la ovación de sus compañeros de la escuela Alfonsina cuando debutó ante Racing. Pero lo entristece profundamente la pobreza. No se guarda la sonrisa, es luminoso y tiene el mismo sueño que aquel Diego de Fiorito, en blanco y negro. Ser campeón del mundo.



Silvana Melo

Acababa de ver al Ajax frente al Totenham en la brillante Liga de Campeones de Europa. Apareció en la confitería del Club Lanús, pegadita al estadio, con esa sonrisa que nunca cajonea. Siempre está a mano como su dni. Tenía 14 años y estaba en novena cuando se mudó del paraíso de El Socavón, en el sur de Olavarría, a la pensión en Lanús, en pleno sur del conurbano. Se independizó precozmente detrás de un sueño que a esa edad es como la utopía de Galeano: se camina un paso y ella se aleja dos. En el caso de Pedro De La Vega, la utopía ha sido mucho más amigable: un par de días después de la charla con EL POPULAR en el estar de la pensión del club, la AFA confirmó su convocatoria para el mundial Sub 20 de Polonia. La gloria parece quedar más cerca ya. Y, aunque suele ser esquiva y displicente, hay un camino para rescatar la historia de aquellos juveniles que fueron oro y copas del mundo. Y que se diluyeron en las manos de dirigencias horribles.



Pedro tiene el corazón en el Barcelona de Messi, que quiere quedarse con lo más parecido a un mundial que es la Champions League. Pero cuida de no mirarse en ese espejo más que para el aprendizaje imprescindible. Y no para replicar a nadie: "lo observo, veo todos los partidos donde juegue para no perderme nada, es un placer verlo. Pero quiero ser yo mismo".



Abril se caía cuando Pedro, que debutó el 16 de setiembre, hizo su primer gol en primera. "Cuando lo metí, salí corriendo de felicidad, lo grité con unas ganas... el gol en el delantero es fundamental".



