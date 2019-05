Inaugurarán dos aulas nuevas en la Escuela Superior de Ciencias de la Salud

130285

Información General Grandes avances para la sede académica

Mañana se inauguran dos aulas nuevas que comenzaron a construirse hace más de un año con fondos de la Universidad Nacional del Centro. Héctor Trebucq, director de la unidad académica, comentó cómo se gestionó la obra y los próximos trabajos que se harán en el edificio que, en junio, puede pasar a convertirse en Facultad.



La Escuela Superior de Ciencias de la Salud dependiente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, está atravesando un gran año. Durante este 2019 se atraviesan grandes cambios que son tomados con mucha satisfacción por parte de la comunidad académica y los estudiantes. Además, este año se inscribieron 300 alumnos para iniciar las carreras que ofrece la sede que forma en Medicina y Enfermería.



Mañana 6 de mayo a las 11 se inaugurarán dos aulas nuevas en la sede de Avenida Pringles que se ubican en la esquina de calle Merlo y son una continuidad del sum que se había culminado hace algunos meses. Estarán presentes autoridades de las diferentes Facultades de la UNICEN y el rector, Roberto Tassara.



Héctor Trebucq, Director de la institución, comentó cómo fue el proceso hasta obtener estos nuevos espacios que ya se encuentran en condiciones de ser utilizados, "las gestiones fueron iniciadas durante 2018, nosotros habíamos planificado y programado con el Departamento de Obras de la UNICEN y se iba a financiar con fondos del estado nacional. Pero como en 2018 no hubo aportes para obras, la Universidad tomó la iniciativa y con fondos propios decidió seguir adelante con la construcción de dos aulas". Además, se está trabajando en baños nuevos que ya se licitaron y se hizo también la remodelacion de un tercer salón que ya se está utilizando desde que iniciaron las cursadas. La ampliación, "nos es de utilidad porque el año pasado tuvimos que alquilar aulas y con este aporte edilicio podemos tener a nuestros estudiantes en la Escuela porque se tenían que trasladar a otros lugares como el Círculo Médico u otros espacios para cursar".



Las dos nuevas aulas tienen espacio para 90 estudiantes, "son muy modernas, tienen cañón, pizarra, buena ilumnación, buenos pisos, son cómodas, bancos y pupitres separados que son más comodos, estamos muy conformes", detalló el Director y mencionó que la empresa encargada de la obra fue Visan Ingeniería. Desde mañana ya comenzarán a utilizarse los nuevos espacios que fueron tomados "muy favorablemente por los estudiantes y los docentes que estamos más que contentos con haber podido terminar esto, sabemos del esfuerzo que le llevó a la Universidad".



Pasar a ser Facultad



El 12 de junio será un día clave para la institución, podrá pasar a ser Facultad si en la votación que se realice, se aprueba la solicitud. Trebucq explicó que para que eso suceda hay que atravesar una instancia de votación, "es un proceso electoral, si se suman las voluntades seremos Facultad". En esa instancia, "todos los consejeros, representantes de cada Facultad que tiene la UNICEN, consejeros estudiantiles, consejeros docentes, no docentes y graduados, y el Consejo Superior deberán elegir, todos esos representantes son los que votan por sí o por no" para dejar de ser Escuela Superior. En la previa, el trabajo es de contacto y reunión con quienes votarán en junio en las diferentes sedes de la Universidad, "estamos pasando por cada Consejo Académico contando qué hicimos en este tiempo en la Escuela, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. Contamos cuántos ingresantes tenemos, cuántos graduados, cómo hemos acreditado en la CONEAU la carrera, cómo hacemos los concursos y mostramos la planta docente normalizada", explicó.



El cambio de denominación no modificará los títulos de grado, la diferencia "es que la dirección pasa a ser decanato, y tenemos autonomía más importante con respecto a la UNICEN porque ahora siendo Escuela dependemos administrativamente y siendo Facultad tendríamos autonomía en otras cosas, podremos manejar nuestro presupuesto y eso tiene más entidad".



En todas las sedes estuvieron en total concordancia con el pedido y encuentran un gran apoyo. La comunidad académica de la Escuela está con mucha incertidumbre y celebrando un posible futuro de progreso institucional.