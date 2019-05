Estacionamiento medido: continuó la demanda de las cocheras pero también aparecieron otras opciones

Dependiendo la zona céntrica de la cochera, su alquiler podría variar entre los 1.500 y 2.000 pesos.

La implementación del nuevocondujo a variados cambios y peticiones de acuerdo a los intereses de cada sector. Desde el momento de su funcionamiento, los trabajadores que concurren diariamente al centro fueron los primeros en buscar opciones, conduciendo al aumento de la demanda por cocheras. Hoy esas consultas existen, aunque aparecieron otras opciones para muchos de ellos.El nuevo sistema digital de estacionamiento medido lleva alrededor de 50 días de funcionamiento desde su puesta en marcha. Durante el proceso se reflejaron todo tipo detodas relacionadas al sector comercial, empresarial y también municipal.Al mismo tiempo, desde el inicio del servicio hasta el presente ocurrieron hechos que condujeron a modificaciones.Algo similar ocurrió con el cambio de horario para invierno -que empezará a regir desde el 13 de mayo-. Pero lo que no cambió entre los conductores que llegan al centro diariamente fue la, aspecto que también se contempló cuando el nuevo sistema recién estaba asomando, causando cierta incertidumbre.En aquel entonces, empleados públicos, empleados de bancos, de comercios y docentes tuvieron en cuenta a la cochera como primera opción . Es que resguardar vehículos en una cochera de la zona de cobro parecía más económico que las tarifas que impuso la empresa Soluciones Virtuales S.A -tomando el valor de 8 horas por día-.Luego de dos meses del nuevo servicio, según las inmobiliarias consultadas por este Diario, las consultas en relación a las cocheras céntricas siguen existiendo. En este sentido, las personas que llegan al centro para concurrir a sus trabajos continúan analizando los valores para, a partir de ahí, tomar una decisión."En relación a las cocheras, al principio con la nueva implementación del estacionamiento medido hubo un poco más de consultas", señaló en el inicio el martillero Mariano Notararigo. "Y si nos referimos a lo que sucede en la actualidad, el número de pedidos y consultas continúa siendo alto, pero no creo que responda completamente al estacionamiento medido, sino que responde también a otros factores. Lo que puedo confirmar es que", agregó.Es que desde la inmobiliaria Notararigo señalaron que "siempre hay demanda de cocheras en el microcentro porque hay muchos edificios y no todos tienen la cantidad de departamentos funcionando con la misma cantidad de cocheras, entonces necesitan salir a alquilar". "También están las familias que tienen dos o tres vehículos y necesitan alquilar, por eso siempre hay demanda", agregaron.Más allá de las cocheras que se alquilaron en el último tiempo, la principal opción utilizada fue otra:, es decir, lejos de los límites que marcó el nuevo estacionamiento medido digital. De esta forma, los empleados públicos y privados cambiaron sus hábitos para acercarse a sus trabajos, con la llegada 'a pie' como alternativa luego de estacionar sus vehículos en zonas 'no cobrables'.Ésta realidad se reflejó diariamente en varios sectores de la ciudad: Pueblo Nuevo, sobre Del Valle y también sobre Colón. Así cambió la fisonomía habitual del centro, con amplios lugares para poder estacionar sobre las principales calles céntricas de la ciudad.Lo que ocurrió entonces como una constante, desde que comenzó el servicio digital de estacionamiento medido, fue la, aspecto que el Municipio se había propuesto como objetivo desde la aparición de Soluciones Parking S.A.Desde la inmobiliaria Barsi, con 8 años de vigencia en el mercado, explicaron lo que se reflejó en sus oficinas durante el último tiempo y tuvieron otro punto de vista en relación a lo mencionado por Notararigo. "Han consultado sobre cocheras y en parte respondió al nuevo Sistema de Estacionamiento Medido Municipal; pero si bien las mismas se han alquilado en el último tiempo, las personas salieron a buscar soluciones por otro lado, que fue estacionar su auto más alejado del centro", explicaron.Según el martillero Santiago Barsi, pero también confesó que "siguen estando aquellos que buscan cocheras pensando en el rédito económico en relación al cobro de estacionamiento medido".Sin embargo, desde la inmobiliaria Barsi explicaron que en el futuro "el número de consultas puede aumentar porque del grueso de las personas que estaciona lejos de sus puestos de trabajo y modifica sus hábitos, habrá un grupo menor que buscará estar más cerca en algún momento y la cochera siempre será una alternativa".