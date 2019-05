130291

Alejandro Gómez, director de Gestión Cultural de la provincia, encabezó el acto inaugural con Ezequiel Galli

El acto oficial de inauguración se desarrolló por la tarde mediante una conferencia de prensa, la cual contó con la presencia del director de Gestión Cultural de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Gómez, acompañado por el intendente Ezequiel Galli.

Anteriormente a la presentación oficial, el funcionario provincial pasó por la redacción de El Popular Medios y se refirió a los diferentes aspectos que tienen que ver con AcercArte, evento cultural organizado por el gobierno provincial.



"La primera charla que tuvimos con la gobernadora nos planteó que veía una tradición en la provincia, que los espectáculos públicos y gratuitos que se hacían desde el Estado eran de música, y se preguntaba por qué no podía convivir con otras disciplinas culturales", contó Alejandro Gómez. "Y también veía que esos eventos eran en verano y para las grandes ciudades, algo que no era justo", agregó.



Entonces, María Eugenia Vidal pidió "propuestas de un programa cultural que pudiera recorrer toda la provincia durante el año y que integrase a las variadas disciplinas de la cultura en general, es decir, que no sea sólo música". "Y, sobre todo, que no hagamos diferencias entre las ciudades bonaerenses para así lograr la federalización de la cultura", sostuvo el funcionario provincial.



"Así surge AcercArte, que cumple todos esos objetivos y el rol lógico del Estado de complementar. Es que es muy difícil, por lógica de mercado, que artistas de primer nivel lleguen durante el año a toda la provincia. Y el Estado debe asegurar iguales oportunidades para todos en cuanto a la llegada a la cultura", afirmó Gómez.



Luego, Alejandro Gómez hizo referencia a la evolución del programa provincial. "La semana que viene cumplimos 3 años de AcercArte y vemos un progreso. Me acordé cuando vinimos a Olavarría hace un tiempo y pensé en cómo creció todo ésto, es que recorrimos 128 de los 135 municipios de la provincia", señaló. "Es algo que funcionó y que tuvo respuesta; pero ésto también fue mejorando porque ahora vemos que las personas se acercan desde el inicio de la programación", agregó.



Además, según el director de Gestión Cultural de la provincia, el nivel de conocimiento del programa por parte de los bonaerenses fue "creciendo, lo que hizo que no sólo haya gente de la ciudad del evento, sino también de los alrededores; AcercArte es una inyección económica para la ciudad".



Por último, se refirió al método utilizado para elegir a los artistas del programa. "AcercArte es un trabajo en conjunto que hacemos con cada Municipio. Le pedimos que haga un relevamiento de artistas importantes que pasaron por la ciudad durante los últimos años y buscamos no repetir. Y los artistas valoran la posibilidad de estar en lugares que nunca habían estado", concluyó.