El artista Milo Lockett realizó el taller de pintura para niños

"Potenciamos lo que hacen los chicos"

AcercArte ya está en Olavarría y una de las principales actividades desarrolladas, de manera gratuita, tuvo que ver con la presentación del artista Milo Lockett en una de las carpas de la Plaza Coronel Olavarría. Antes de iniciar su taller de pintura para niños mayores de 4 años, habló con los medios presentes.

Lockett agradeció "el cariño, estamos muy contentos de poder estar acá en Olavarría. Nosotros armamos el Club de la Pintura con la idea de salir a recorrer la provincia, llevar el arte a distintas geografías y con este festival AcercArte, que nos parece muy democrático, hemos conocido un montón de lugares que a lo mejor de otra manera no hubiéramos conocido".

"No pensamos el arte como una clase de arte, sino como un encuentro con la pintura. Potenciamos lo que hacen los chicos para tratar de trabajar el autoestima de ellos. Si bien es importante el conocimiento, lo más importante es que le pongamos mucho cariño y amor para que ellos puedan hacer cualquier cosa con su arte", sostuvo.



Luego se refirió a la tecnología y su relación con el arte. "No estamos en contra; si bien estamos viviendo un momento importante de la misma, que está en ascenso, me parece que es muy importante recuperar el juego, esa cosa emocional que nosotros tenemos que fortalecer en las personas pequeñas para que se conviertan en personas fuertes cuando sean grandes".



"Nosotros tenemos que tratar de que los chicos jueguen mucho, se rían y diviertan, y brindarles cariño como pata fundamental para construir una persona fuerte. Después todo lo que podamos aprender lo puede aprender cualquiera, pero trabajar el potencial lo tenemos que hacer los adultos", cerró el gran artista.