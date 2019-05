Casi 10 mil jóvenes se fueron del país en tres meses

130309

05.05 | Información General INFORME// España facilita 1.500 visas de trabajo para descendientes

De acuerdo a un informe de la ONG Defendamos Buenos Aires que se hizo público recientemente, 9.200 argentinos de entre 18 y 35 años se fueron de Argentina en el primer trimestre de 2019 para tener mejores oportunidades.

"A partir de todos los datos recopilados en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires pudimos establecer que duranteapuntado, es decir la región más poblada de la República Argentina,analiza el reporte de la organización.

En la misma línea, esta semana la agencia internacional de noticias Associated Press publicó una nota que luego replicaron The New York Times y The Washington Post, los dos diarios más leídos de los Estados Unidos. En ella se afirma que a causa de la crisis económica, muchos argentinos eligen irse a vivir a Europa.

Esta nueva ola de emigración tiene características distintas a la que se produjo en 2001, en medio de una de las crisis sociales más fuerte que transitó el país, pero la incertidumbre es el componente que en el fondo continúa operando para que miles de jóvenes argentinos decidan probar suerte en otras latitudes.

Según indican ambos informes, la hiperinflación, la devaluación y el aumento de los servicios públicos son los factores decisivos más importantes, además de la falta de posibilidades laborales.

Por otro lado, los recortes presupuestarios también han afectado a las diferentes áreas de desarrollo. "El sector de ciencia y técnica está sufriendo un ajuste, unos cortes de presupuesto con el gobierno del presidente Macri, que ponen en riesgo la continuidad de la actividad científica", apuntó Alberto Kornblihtt, biólogo molecular e investigador del Conicet. "Indudablemente contribuirá a una fuga de cerebros que ya hemos sufrido otras veces en nuestro país".

España otorgará 1.500 visas de trabajo a argentinos, hijos o nietos de Españoles



La Embajada de España junto al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, presentaron a fines de abril el proyecto "Visar" destinado a 1500 hijos y nietos de españoles que vivan en Argentina, aunque carezcan de la doble ciudadanía.