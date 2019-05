Fabián Vena: "La idea de la obra es bellísima"

130320

El artista se presentó en el Teatro Municipal para cerrar otro exitoso arribo de AcercArte a la ciudad. Olavarría disfrutó de espectáculos de calidad.



El desfile de artistas en Olavarría en el marco de AcercArte tuvo una importante presencia en el Teatro Municipal: fue la del actor Fabián Vena, quien presentó su show "Conferencia sobre la lluvia". "Es un guion particular en donde un bibliotecario intenta dar una conferencia; la idea de la obra es bellísima y es la unión entre el mundo literario y el teatro", comentó.

"Es un bibliotecario que a la hora de dar la conferencia habla de la lluvia pero no como un elemento simplemente meteorológico, sino que trae la cita de los grandes poetas hablando de la lluvia y una relación metafórica con el amor", agregó. "Uno no elige enamorase como uno no elige cuando va a caer una lluvia", añadió el actor.

Entonces, en la obra "empieza el recorrido del personaje contando cosas muy intimas de su propia vida, de sus enamoramientos, de su historia, siempre a través del mundo de los libros".

En el cierre, Fabián Vena se refirió a su público. "Siento la maravilla de tener la misma repercusión y el mismo placer que sentí cuando leí la obra. Me enamoré por completo de la misma y quería transmitir lo que me había pasado. Y es lo que sucede, la sensación de que todos han disfrutado y se han reído durante la obra", concluyó.