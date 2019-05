Frigerio dijo que el Gobierno convocará a Cristina Fernández por el acuerdo de 10 puntos

130322

Política

El ministro aseguró que la ex presidenta "representa una parte importante del electorado y debe formar parte de esta mesa". Se trata del acuerdo de previsibilidad económica hasta las elecciones de octubre.



El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo este lunes que el Gobierno convocará a Cristina Fernández para que participe de la discusión sobre el acuerdo de 10 puntos básicos que busca sellar la Casa Rosada con el peronismo para generar previsibilidad económica hasta las elecciones de octubre.

"La convocatoria de búsqueda de consensos básicos no tiene que excluir a nadie. Y Cristina representa una parte importante del electorado y debe formar parte de esta mesa donde vamos a tratar ponernos de acuerdo sobre qué cosas no van a formar parte de la discusión electoral, con qué cosas no se joroba", apuntó Frigerio.

De esta manera, el ministro salió a responder a dirigentes de la oposición como Sergio Massa que cuestionó el acuerdo por dejar a sectores fuera del diálogo. "No se puede pensar en un documento de acuerdos por Argentina desde la lógica de dividir a la oposición", lanzó el tigrense, quien pidió una reunión sin "exclusión" y con CFK en la mesa.

En diálogo con Radio La Red, Frigerio reiteró que la convocatoria que propone la administración nacional para encontrar consensos mínimos entre todas las fuerzas políticas incluirá a la ex presidenta y aseguró que "probablemente" esta semana se le cursará la invitación a la líder de Unidad Ciudadana.

"Todavía no nos sentamos a conversar sobre el acuerdo. Esto intentó trabajarse sin que tomara estado público y lamentablemente se filtró. Y aquellos que todavía no habían sido convocados la reacción no fue la mejor", señaló el funcionario sobre las críticas que recibió la Casa Rosada por parte de Roberto Lavagna y Massa.

"Entiendo que en los próximos días vamos a poder sentarnos a dialogar con todos y en ese diálogo vamos a encontrar un consenso mayoritario sobre esos temas que todavía no hemos podido resolver", agregó. Y aclaró que la propuesta del Gobierno no es "un contrato de adhesión. Es simplemente el inicio de una conversación para llegar a acuerdos básicos como tienen muchos países, inclusive de la región". (DIB)