La Federación, entre el apoyo a entidades y un proyecto para combatir la superpoblación canina

Información General Martín Roldán, vicepresidente, se refirió a la actualidad de la entidad fomentista

El viernes último fue aprobado el reglamento que regirá en las próximas elecciones de la entidad, a concretarse en diciembre. El dirigente lamentó que no se cuenta con el apoyo oficial para avanzar en determinadas iniciativas.

Luego de haberse aprobado el viernes último el reglamento que regirá las elecciones de la entidad en diciembre, Martín Roldán, vicepresidente de la Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales de Olavarría, dio a conocer las distintas iniciativas sustentadas en 2019.



El dirigente adelantó que se trabaja con las proteccionistas locales para elaborar un proyecto en busca de evitar la superpoblación canina, que ya se ha vuelto una "cuestión de salud pública". También se apunta a dar respuesta a variados reclamos desde distintas entidades. Por último, lamentó el desaire de algunos funcionarios a los fomentistas, al haberse visto postergadas distintas reuniones solicitadas con anterioridad.



Con marcada preocupación, se refirió a la problemática generada "por la gran cantidad de animales sueltos en los barrios y eso es producto de las políticas que implementó este gobierno. El anterior gobierno hacía alrededor de 40 castraciones por día. Pero este gobierno de un día para el otro cortó los fondos y hoy se están haciendo siete castraciones por día, ocho con suerte. Con períodos donde no se hace ninguna castración", denunció.



Luego de la renuncia de Mirta Alcobedo, "ahora hay una dirección nueva en Bromatología. Desde la Federación vamos a presentar un proyecto y queremos darlo a difusión para que los fomentistas lo vayan sabiendo y si tienen ese problema en su barrio, se acerquen a la Federación".



En la entidad existe optimismo al respecto porque "el nuevo director (Andrés Castro) va a pedir que se aumente el número de castraciones, se entreguen las pastillas desaparasitarias y se entregue alimento porque en donde más perros hay, la gente no tiene para comer y menos le puede dar de comer a un perro".



El diagnóstico efectuado en conjunto con las proteccionistas marca que "hay una sobrepoblación canina. La gente que vive más cerca del centro se va hasta los barrios periféricos a tirar los perros y después queda la gente que menos recursos tiene con todos los perros amontonados, no les puede dar de comer, tampoco les puede dar las pastillas y los perros se siguen reproduciendo".



En definitiva, "esto ya es un problema de salud pública porque escapa a las proteccionistas y del cuidado responsable de animales. En el barrio Matadero, donde más cerca lo vemos, hay una cantidad de perros impresionante. Las calles son de tierra, los perros defecan en la calle y los chicos juegan todo el tiempo ahí; toda esa materia fecal favorece las infecciones".



Con la iniciativa, "las proteccionistas están de acuerdo. Nos ayudan a armar el proyecto porque en los barrios donde están conocen bien la cuestión y van a trabajar a la par de cualquier fomentista que se sume. Por ahora estamos relevando los datos de qué familias tienen perros y qué necesitan", detalló Roldán.



Asimismo, desde la Federación se trata de "dar respuesta a reclamos puntuales de distintos barrios, como en barrio Matadero, que tiene un montón de problemas que no puede solucionar sin una sede. Por ejemplo la Junta Vecinal tiene un merendero desde el verano y lo han hecho afuera pero ahora necesitan una sede".



En consecuencia, "armaron un proyecto integral. Los vecinos ven como una posibilidad que la sede funcione en uno de los galpones del Matadero, donde se curtían los cueros. Ese galpón sigue abandonado y ellos proponen que sea limpiado y funcione la sede de la Junta Vecinal, aunque sea en forma provisoria, donde se podrían realizar muchas actividades".



Además, se brinda asesoramiento a "entidades nuevas, en barrio Independencia, barrio San Lorenzo, Villa Maylín, barrio Los Robles, Provincias Argentinas, y Villa Magdalena".



Desencuentros



El vicepresidente de la Federación denunció cierta desidia de los funcionarios locales en la relación con la entidad fomentista. Esos desencuentros impedirían mejorar la situación económica de algunas sociedades de fomento en este momento de crisis.



Roldán recordó que "también tenemos hecho un pedido para que nos atienda (el secretario de Gobierno, Raúl) Cladera desde el 31 de octubre de 2018. Tenemos que habilitar los salones de las sociedades de fomento para alquiler para una fiesta o para hacer un evento", aclaró.



El dirigente expuso que existiría un acuerdo previo. "Esto ya lo habíamos hablado con Cladera a mitad del año pasado y nos dijo que íbamos a solucionar el problema porque hay entidades que les falta mucho para habilitar su salón porque no cumplen con las condiciones por más que se les hagan varias modificaciones".



Sin embargo, esa promesa hasta el momento sigue trunca, "volvimos a ir para ver si nos atendía pero todavía no tuvimos respuesta", reconoció.





"Nunca nos recibió"



Uno de los reclamos sustentados por la Federación, a través de la creación de la Mesa de Emergencia, fue el pedido de emergencia alimentaria en Olavarría ante el incremento de la demanda en comedores y merenderos. Luego de visibilizar el reclamo con varias medidas, Martín Roldán explicó que luego de varias gestiones "la Mesa de Emergencia logró reunirse con (el secretario de Desarrollo Humano, Diego) Robbiani pero nos mintió porque nos dijo 'vamos a trabajar en conjunto con cada referente de la Mesa de Emergencia en cada barrio y con cada trabajadora social' ".



Ante la propuesta, "aceptamos eso porque además dijo que 'en los casos donde se encuentre que la ayuda de la Municipalidad no alcanza, vamos a aumentar la cuota'. Pero cuando fuimos con las trabajadoras sociales nos dijeron 'no, a quien no está recibiendo nada y lo necesita, se puede agregar al listado, pero no se les puede aumentar a quienes ya están recibiendo la ayuda' ".



El dirigente lamentó que "Robbiani nunca nos volvió a recibir, si bien le hicimos pedidos informales, nunca nos recibió".