Otra vez un perro pone el cuero para debatir una nueva ley del maltrato animal

AMORES PERROS

"La historia se repite. Primero fue en Córdoba con el perro Chocolate, también Rosita y ahora en Buenos Aires con Frida. Mismo caso, mismo salvajismo. Cuánto dolor pobre Frida, su estado es muy delicado", contaron en Instagram con imágenes sensibles sobre la cachorra.

Por el momento no se sabe quién cometió el delito (penado en la Ley 14.346 de crueldad y maltrato hacia los animales, con hasta un año de prisión) ni cuál es el pasado de Frida. Desde el refugio, además, pidieron ayuda económica para los gastos de internación con donaciones a través de diferentes medios.Patricia Bianchi, dueña del refugio mencionado, recibió un alerta y fue a buscarla. "La encontré en un pastizal. Me avisaron que había un perrito lastimado, pero nunca me imaginé que tenía el lomo así. La veterinaria cree que el ataque no fue hace demasiados días porque estaba todo rojo. Si no estaría todo podrido", detalló.El diagnóstico, por ahora, es incierto. Tras recibir los primeros cuidados veterinarios, se la sometió a una cirugía y ahora se encuentra estable, "rogando que su piel responda favorablemente". y aseguró que estos casos "son a cada rato".El caso de Chocolate sentó precedente porque la denuncia llegó a juicio oral y al victimario Germán Gómez se le aplicó la máxima pena posible según la ley 14.346.Gómez no fue preso ya que se dictó prisión "preventiva", lo que le deja un antecedente penal al denunciado pero no implica el encierro. Además, se le ordenó realizar tareas comunitarias.En la cámara de Diputados se realizó el 11 de abril pasado la segunda reunión conjunta por un nuevo proyecto de ley que aumente las penas hasta cuatro años de prisión, acorde con la ley que prohibe las carreras de perros.Del debate participaron abogados especialistas del derecho animal, proteccionistas y figuras públicas que luchan por la liberación animal.Rosita, la perra callejera de Río Cuarto que fue parcialmente despellejada, hace una semana, se recupera favorablemente tras dos cirugías. Su caso provocó indignación social en Río Cuarto y una multitudinaria marcha contra el maltrato animal.En Amores Perros-y otros perros-explicó los alcances de la ley que entiende a "los animales como sujetos de derecho y por ende, las leyes que los protegen".Y fue muy claro al explicarque son los responsables de ejercer este tipo de violencias en animales."Hay que tener presente también que aquella persona que comete este tipo de acciones, encierra una conducta psicopática con la que hay que tener mucho cuidado porque no sólo lo pueden hacer con animales, sino con miembros cercanos de su propia familia u otros seres humanos " remarcó.Debe entenderse además que el maltrato animal engloba desde el no brindarle agua a los seres, hasta los actos más crueles como los conocidos ultimamente, o los hechos de encierro y abandono.Realmente son animales que necesitan de nuestras voces para hacer valer sus derechos. "Por favor, no sigas de largo", suplican distintas organizaciones que buscan proteger a los derechos de "los sin voz". Siempre denunciar.