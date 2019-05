Más de veinte alumnos comenzaron este año la tecnicatura de Minería en el ITecO

130378

Luego de quince años de trayectoria y de cientos de alumnos recibidos, el Instituto Tecnológico olavarriense -con sede en el Parque Industrial l- continúa su desarrollo con tres tecnicaturas. Minería tuvo una fuerte reactivación este año y se espera que en el inicio del próximo cuatrimestre se sumen más alumnos en las distintas carrera

El ITecO comenzó con su primera carrera, Administración General, en 2003. Tiene más de quince años de trayectoria y cada día continúa desarrollándose y lo hace respaldado por la Fundación Iteco, compuesta por la Municipalidad de Olavarría, Loma Negra, Cementos Avellaneda, Cámara de la Piedra bonaerense, Asociación Propietarios del Parque Industrial, Coopelectric y Unicén. El Instituto Tecnológico Olavarría luego pasó a tener tres tecnicaturas y la de Minería es una de las que integran ese programa de estudios que cada año va sumando más alumnos.



"Este año tuvimos un importante incremento en la inscripción de alumnos, mucho más que en años anteriores, en las tres carreras que abrimos: las tecnicaturas de Mantenimiento Industrial, Administración General y Minería. En total, para entrar a primer año, se anotaron 95 alumnos. Y ya tenemos consultas para iniciar en el segundo cuatrimestre -luego del receso de las vacaciones de invierno- y se sumarían algunos alumnos más. Así que el número es bastante importante respecto de años anteriores. Además, algo se dio este año que no habíamos podido hacer en 2018, y fue que se reabrió la carrera de Minería. En 2019 superamos los 20. Mantenimiento Industrial con 35 y Administración General entre 35 y 40, más los que se sumen en el segundo cuatrimestre" explicó el agrimensor Carlos García, quien es el director académico del Instituto Tecnológico Olavarría, respecto del excelente presente que está atravesando el establecimiento educacional que tiene su sede en el PIO l y que continúa creciendo permanentemente.



¿Había también una cuarta carrera?



Sí, Automatización y Control, que este año no la pudimos abrir porque hubo muy pocas inscripciones. No faltó difusión, ya que la promoción de nuestras carreras que hacemos en las escuelas secundarias así como en los eventos que hay en Olavarría como la Expo o en el Salón Rivadavia, fue igual que en años anteriores. Pasa que, no sé si llamarlo moda, pero en 2018 no se pudo abrir Minería y este año sí, y el anterior se abrió Automatización y ahora no. Hubo muchas consultas, pero a la hora de concretar la inscripción fueron pocos y la Dirección de Escuelas no permite abrir un curso con poca cantidad de alumnos. Este año superamos los 20 en Minería, felizmente. Y también estamos trabajando este año con la AFIP, donde se hace una capacitación llamada Núcleo de Asistencia Fiscal, que permite a los estudiantes de Administración General adquirir conocimientos actualizados para aconsejar a cualquier ciudadano, y saben manejar página web de AFIP y conocer las exigencias gracias al aporte de una contadora de AFIP (Ana Sossi), quien lleva adelante este programa, siendo esta una herramienta extracurricular para capacitarse a los alumnos de esa tecnicatura.



La gran ventaja que tienen los alumnos que terminan la tecnicatura a los tres años es que siempre tuvieron una rápida salida laboral. ¿Eso se mantiene así?



Sí, mucha salida laboral. El año pasado, en 2017 inclusive, estuvimos haciendo acuerdos con las empresas porque hay alumnos que llegan a tercer año en Mantenimiento Industrial y muchas veces son absorbidos por las empresas como empleados y no terminan la carrera, lo que es un gran error. Entonces las empresas que incorporan a esos alumnos a los que les falta alguna materia para recibirse, les piden y les aconsejan que terminen la carrera. Es que faltando tan poco es una lástima abandonar, ya que el título les va a servir dentro de la empresa en la que están trabajando y, si en algún momento deciden tener una mejor oportunidad, van a precisar ese título. Lo bueno es que luego se dan cuenta y retoman la materia o las materias que les faltaban para obtener el título, que es lo mejor sin dudas.



¿Cómo se está trabajando en Minería?



Como dije, este año comenzamos la carrera con un importante número de alumnos. Estamos trabajando mucho de manera integral. Es decir, en la parte académica que el Iteco tiene en las cuatro carreras y en el centro de capacitación para distintas empresas. En 2018 y lo que va en 2019, estamos trabajando con empresas mineras junto con la Municipalidad dentro de un programa que se llama Programa Integral de Capacitación al Sector Minero, donde se dan distintos cursos de capacitación, y para gente que se quiere incorporar al sector y está buscando trabajo. Realizamos dos cursos: uno de Manejo Seguro de Cargadora Frontal y otro de Manejo Seguro de Retroexcavadora. Comenzamos en diciembre de 2018 y finalizó en febrero. Y ya estamos programando, para este año, repetirlos y quizá se sume algún otro curso como Manejo Seguro de Volquete. Este programa se hace junto con la Municipalidad, el Centro de Formación Profesional, el Inti, la Cámara de la Piedra, la Facultad de Ingeniería, AOMA y la Escuela Superior de Salud. Y hay que resaltar que en el Centro de Formación se dan cursos de soldadura, y en la Escuela de Salud hay cursos para que la gente que está buscando empleo y se quiera incorporar al sector minero esté más capacitada en los distintos temas. Son capacitaciones apartes, abiertas a la comunidad, y en esos cursos que hicimos en el Programa participaron afiliados a AOMA y también personal que quedó cesante en Cefas, y se los capacitó en distintas disciplinas para que tuvieran una herramienta más para reincorporarse al sector minero.



¿También siguen funcionando las pasantías?



Sí, por supuesto. Eso siempre y es algo muy importante que se hace en cada tecnicatura. Diría que es fundamental para afrontar con mayor capacidad todavía el trabajo al que se incorporan apenas se reciben, porque le da una experiencia inigualable que refuerza la teoría. Se hacen pasantías con distintas empresas y también hemos hecho capacitaciones a las empresas mineras, como cursos de seguro de manejo, seguro de equipos, de retroexcavadoras, manejo de volquete, etc., más los cursos que piden desde las mismas empresas. Tenemos un cuerpo de instructores, con mucha experiencia y conocimiento para transmitir en distintas áreas como electricidad, soldadura, hidráulica, neumática, elevadores, cinta transportadora con mantenimiento y manejo. Se trabaja mucho con el sector minero y con el resto de las industrias, con empresa que prestan servicio al sector minero.



¿Qué otro proyecto tiene el Iteco mirando al futuro?



Estamos trabajando a través de la Municipalidad y un fondo educativo de la provincia, en un proyecto para hacer el taller escuela a continuación del edificio que tenemos en el PIO. En 2017 construimos el taller de soldadura y nos falta construir otra parte para poner las máquinas y herramientas, y se está trabajando ahora en eso. El Municipio nos brinda una gran ayuda en el armado de ese proyecto.