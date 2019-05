130385

Política Einar Iguerategui

El Concejal eseverrista se refirió a un proyecto de Resolución presentado este martes al proyecto de Resolución presentado en el Concejo Deliberante donde se le pide al Intendente Municipal que interceda para garantizar el cumplimiento del programa Precios esenciales en la ciudad.

"Precios esenciales nació fracasando y en Olavarría no funciona", dijo el Concejal Einar Iguerategui luego de conocer un relevamiento realizado en los últimos por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El mismo se llevó adelante en Olavarría y otras ciudades de la provincia para verificar el acuerdo de Precios Esenciales que anunció el Gobierno de Mauricio Macri.



Este este martes el bloque "Cuidemos Olavarría" presentó un proyecto de Resolución en el Concejo Deliberante de Olavarría donde se le solicita al Intendente Municipal Ezequiel Galli que realice las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Comercio de la Nación para revertir lo que ya confirmó la Defensoría del Pueblo de la provincia, respecto del mal funcionamiento del programa en la ciudad.



Además, en el proyecto de Resolución, los concejales eseverristas solicitan al Intendente que faculte a las áreas de Defensa del Consumidor del Municipio a realizar controles periódicos en el partido de Olavarría para determinar el cumplimiento del programa y de esta manera "motorizar las denuncias a la Secretaría de Comercio de la Nación".



"El programa precios esenciales es un parche y encima es un parche mal colocado. Los precios esenciales no resuelven el problema inflacionario del 4,7% del mes pasado, con una inflación interanual del 50% y los servicios que también no van a tener más aumentos, porque ya aumentaron el 3.000% en la gestión de Macri", dijo el concejal.



Dijo el concejal "lo quieren fomentar como un paliativo, pero no es ni siquiera eso porque no trae un alivio ni medidas concretas. La prioridad del Gobierno debe ser lograr que baje la inflación y comenzar a generar soluciones concretas a los Argentinos, esto es retrotraer los precios, aumentar la Asignación Universal por Hijo y las jubilaciones y fortalecer la capacidad de compra".



"Como siempre el Gobierno implementa planes que ya fracasaron en otras oportunidades y los implementan tarde y mal", resumió



Por el Concejal Einar Iguerategui pidió: "el Intendente Ezequiel Galli debería dejar de preocuparse por defender a Macri y a Vidal y, al menos con lo que tenga a su alcance, generar controles para garantizar el cumplimiento de este programa."



En otro tramo destacó el trabajo que llevó adelante la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y la Delegación Olavarría de la Defensoria. "Gracias a ese informe podemos concluir que el Gobierno de Macri sólo genera parches cuando sigue sin rumbo ni plan económico", finalizó.