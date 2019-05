Multas de tránsito en ruta: ahora los descargos pueden hacerse por internet

"Cuantas más pruebas se presenten para revertir la multa, mejor. Si la persona asegura que no cometió la multa porque ese vehículo ya no le pertenece, deberá adjuntar una foto de la denuncia de venta. O si pretende acreditar que no manejaba el vehículo en ese momento, deberá subir la imagen de la cédula azul donde se detalla quiénes son las otras personas autorizadas a manejar para determinar quién cometió la multa", precisó Stephens.