"Que sea ley", el documental argentino que representará al país en Cannes

130404

07.05 Este mes se presentará el proyecto en Diputados

El largometraje de Juan Solanas, que trata sobre la lucha por la ley del aborto legal, seguro y gratuito, fue elegido para la sección Proyecciones Especiales del Festival que comienza a mediados en mayo en el balneario francés.

"¡Es tan improbable que haya pasado lo que pasó! Me enteré ayer por la tarde que el documental había sido elegido para la selección oficial. Es extraordinario. Nadie sabe lo difícil que es ser parte de la selección oficial de Cannes. Me pidieron que no dijera nada hasta hoy para que lo anunciaran las autoridades de Festival"., está exultante. No puede dar crédito de que ese trabajo que nació como una manera de militar por la ley de aborto legal, seguro y gratuito vaya a tener la visibilidad que inevitablemente conlleve participar de uno de los encuentros de cine más importantes del mundo.

El documental Que sea ley, de Solanas, fue seleccionado para ser exhibido en la sección Proyecciones Especiales del Festival de Cannes. La noticia la dio el presidente de la muestra, Pierre Lescure, y su delegado general, Thierry Frémaux, en la conferencia de prensa donde se dieron a conocer los nombres de las películas que participarán del encuentro.



Cuando ya se daba por terminado el muy extenso -y concurrido- encuentro con la prensa internacional, Frémaux, recordó que había olvidado uno de los títulos integrante de la selección oficial, el único -hasta ahora- argentino de la lista de la 72° edición que tendrá lugar en el balneario francés entre el 14 y el 25 de mayo.

Que sea ley es un largo documental sobre el movimiento feminista durante el tratamiento de la Ley del Aborto en el Congreso de la Nación.



"El día que se trató la ley en diputados me puse el despertador a las 3 de la mañana para ver el voto en directo. Cuando salió me decidí a empezar a filmar, pero creo que si senadores aprobaba la ley no hubiese continuado. Pero pasó lo que pasó y lo sentí como una obligación", sigue su relato Juan. Cámara en mano recorrió más de 4 mil kilómetros en auto por la Argentina durante más de 8 meses para "mostrar la realidad".



"Yo no aparezco, sólo dejo que la cámara diga su verdad. La película es fuertísima porque es fuertísimo lo que sucede. Aparecen las historias de vida que hay detrás de cada aborto. Es insoportable. Lo que se ve es indiscutible, te puede desagradar, pero no lo podés discutir", sigue.



Centenares de horas filmadas que fue cortando hasta lograr plasmar "fielmente" lo que la realidad le mostraba: "No hay sorora, no hay referente que no filmé".



"Todo esto a nosotros nos sobrepasa, yo hice esta película para que sirva, y esto nos va a dar una visibilidad que no podemos desaprovechar", dice Juan que vivió gran parte de su vida en Francia donde se exiliaron sus padres por la dictadura y donde hay ley de aborto desde 1974.

EL DEBATE CONTINÚA



Tras una reunión entre diputadas, militantes y especialistas, se definió que el próximo 28 de mayo se presentará por octava vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, en la Cámara de Diputados de la Nación.



La iniciativa, que incorporó cambios con respecto a la que consiguió media sanción el año pasado , fue consensuada en un plenario de la Campaña por el Aborto realizado a mediados de marzo en la Universidad de Córdoba.

Fuente:TN.com.ar