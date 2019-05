Pidió al Instituto de Vivienda que "por favor, pague las deudas"

130410

Habló la responsable del área de Uocra

La arquitecta Cristina Nieto, del Instituto de la Vivienda de los Trabajadores, aseguró que no tiene novedades de la entrega de las 10 casas del barrio Uocra después de que la empresa constructora se retirara del lugar.

La Directora Ejecutiva del Instituto de la Vivienda de los Trabajadores, red social Uocra, aseguró que está en contacto constante con los vecinos y adjudicatarios y que más allá de que circulaba la información de que se haría la entrega de las 10 casas que se encuentran finalizadas, ella no tiene notificaciones al respecto.

Hay 39 viviendas que quedaron pendientes y se anunciaron en 2017. Del total, solamente 10 están en condiciones de ser habitadas pero la empresa constructora "Wayro Ingenería" se retiró del lugar por la falta de readecuación de precios y por la deuda de un millón de pesos que le adeudan desde que dejaron listas las viviendas en el barrio Pikelado. "Aparentemente los fondos están, lo que sabemos es que no están con valores que deberían estar" porque se mantienen desde julio de 2018 y, por supuesto, han quedado obsoletos en medio de la inflación.

Después de que los adjudicatarios estuvieran el lunes de la semana pasada en el Municipio para pedir a Galli que intervenga, "sabemos que ha llamado al Instituto Provincial pero no tenemos noticias. Sé que dijo que esta semana se solucionaba, Dios lo oiga y ojalá se cumpla el vaticinio pero a mí de la Provincia no me llamaron", volvió a manifestar Nieto.

Valores desactualizados

El barrio Uocra comenzó a construirse en 2006 con 212 viviendas. En abril de 2017, después de años de abandono el Gobierno Municipal propuso recomenzar las obras. La firma del convenio para la terminación de las obras se concretó en la sede del Instituto de la Vivienda en La Plata, con la presencia del intendente Ezequiel Galli, quien fue titular del Instituto Evert Van Tooren y María Cristina Nieto, representante del Instituto de la Vivienda de los Trabajadores (IVT) de Uocra. Después de eso, "se fue cumpliendo y parando por falta de pagos", aseguró la arquitecta Nieto.

"La realidad es que se empezó con valores a julio 2017 y la semana pasada después de tanto pedir al Instituto, empezó el trámite de readecuación de precios que era imposible conseguirlo. Se le pidió a la empresa y a nosotros si podíamos entregar algunas viviendas avanzadas. "Wayro" aceptó, terminó las 10 casas y nunca se pagaron, nunca cobró". Con esto, los trabajadores se retiraron del lugar.

