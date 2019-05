La lamatritense autora de "María Feminista" denuncia la desaparición

130417

La Madrid La obra estaba en el Haroldo Conti

La pieza simboliza la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. La Justicia había dictaminado que no podía ser expuesta a menores de edad pero que la imagen debía ser resguardada.

Un colectivo de artistas denuncia la desaparición de la obra María Feminista que ya había sido censurada. A través de diversas redes sociales advirtieron que la imagen creada por Coolpa (Silvia Lucero) -que había sido retirada de una exposición en el Centro Cultural Haroldo Conti por un pedido de abogados antiderechos- no está en el depósito que debía ser resguardada.



Según se reveló, cuando un grupo de personas que visitaba el Centro y solicitó ver la obra que formaba parte de la muestra grupal "Para Todes Tode-Plan de Lucha", se anoticiaron que no aparecía en ningún lugar.



A través de distintas redes los artistas sostuvieron: "Desapareció la obra Virgen Abortera. No sabemos dónde está, nadie nos avisó nada", advirtieron "(...) expresamos que este acto de censura nos preocupa porque no sabemos cuál es el destino de la obra" y reclamaron que las autoridades respondan dónde fue guardada.



La obra simboliza la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Tras una denuncia de abogados antiderechos la Justicia dictaminó que sea quitada de la exposición. Es una creación de una artista local y que se ha expuesto en el Complejo Cultural Juan Carlos Pacín.



La muestra de arte "Para todes, tode" es una puesta colectiva donde se presentan trabajos de más de 100 artistas y comunicadoras. Fue inaugurada en el mes de marzo en el Centro de la Memoria Haroldo Conti, que funciona en la ex Escuela de Mecánica Superior de la Armada (ESMA). Desde entonces hubo distintas acciones que impidieron que el trabajo de Coolpa pudiera ser visitada por el público sin restricciones.



La lamatritense Silvia Lucero habló ante medios nacionales y detalló "nunca nadie me dijo dónde está. Ni a mí ni a la curadora, ni tampoco al sector de artes visuales del Centro Haroldo Conti".



Consultada por EL POPULAR, reiteró que hasta el momento "no han notificado dónde está la obra. Según la Secretaria de Derechos Humanos está al resguardo, guardada. Pero no dicen nada más" y reiteró que "fue un acto de censura", criticó que el Estado no haya apelado la decisión judicial y advirtió sobre los recortes en el Centro Cultural Conti.